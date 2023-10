Una nova ricerca scopre un ligame potenziale trà a mancanza di sonnu è l'obesità

In un studiu recente realizatu da una squadra di circadori, hè statu scupertu un ligame potenziale trà a mancanza di sonnu è l'obesità. U studiu, chì analizò i mudelli di dorme è l'indice di massa di u corpu (BMI) di più di 1,000 XNUMX individui, hà truvatu chì quelli chì dormenu in modu coerente menu di sette ore à notte anu un risicu più altu di sviluppà l'obesità.

L'obesità hè stata ricunnisciuta longu cum'è un prublema maiò di salute publica, cù numerosi risichi per a salute assuciati cum'è e malatie cardiovascular è a diabetes. Tuttavia, a relazione trà u sonnu è l'obesità hè stata menu chjaru. Sta nova ricerca mette in luce una pussibile cunnessione trà i dui.

U studiu hà revelatu chì l'individui chì dormenu in modu coherente menu di sette ore à notte avianu un BMI significativamente più altu cumparatu cù quelli chì dorme da sette à nove ore à notte. Inoltre, a ricerca hà dimustratu chì questi individui eranu più probabili di impegnà in abitudini alimentari malsani è cunsumà un numeru più altu di calori in tuttu u ghjornu.

Mentre chì u mecanismu esattu chì liga a mancanza di sonnu à l'obesità hè sempre investigatu, i circadori credi chì pò esse dovutu à l'impattu di a privazione di u sonnu nantu à a regulazione hormonale è u cuntrollu di l'appetite. Studi precedenti anu dimustratu chì u sonnu inadegwatu pò disturbà l'equilibriu di l'hormone chì regulanu a fame è a sazietà, purtendu à l'aumentu di l'appetite è potenzalmentu overeating.

Questa nova ricerca mette in risaltu l'impurtanza di un sonnu adattatu per mantene un pesu sanu è prevene l'obesità. Suggerisce chì stabilisce abitudini sani di u sonnu è priorità un sonnu suffirenziu pò esse fattori chjave in a gestione di u pesu.

Hè impurtante di nutà chì stu studiu stabilisce solu una correlazione trà a mancanza di sonnu è l'obesità, è più ricerca hè necessaria per determinà a causalità è i miccanismi sottostanti. Tuttavia, furnisce insights preziosi nantu à l'impattu potenziale di u sonnu nantu à a gestione di u pesu è a salute generale.

In cunclusioni, u studiu recente indica un ligame potenziale trà a mancanza di sonnu è l'obesità. L'individui chì dorme constantemente menu di sette ore à notte pò esse in un risicu più altu di sviluppà l'obesità per via di fatturi cum'è a regulazione hormonale disturbata è l'aumentu di l'appetite. A più ricerca hè necessaria per scopre a causalità di sta relazione è identificà miccanismi specifichi. Tuttavia, stu studiu mette in risaltu l'impurtanza di prioritizà u sonnu adattatu per mantene un pesu sanu è u benessere generale.

Fonti:

- Matthew Phelan, Dailymail.Com, "A nova ricerca scopre u ligame potenziale trà a mancanza di sonnu è l'obesità"