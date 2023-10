Trenta anni fà, una telefonata serendipitosa mentre faceva pudding di cioccolata hà suscitatu una idea chì rivoluzionaria a sensazione è e cumunicazioni spaziali. Christopher Walker, un ghjovanu ingegnere à l'epica, hà scupertu u putenziale di una pellicola di plastica deformata nantu à u so pudding pudding quandu hà magnificatu u riflessu di una lampadina sopra. Stu cuncettu eventualmente hà purtatu à u sviluppu di u Large Balloon Reflector (LBR), un dispositivu inflatable chì crea aperture di cullizzioni larghe cù una frazzioni di u pesu di l'antenni tradiziunali deployable.

Grazie à u finanziamentu da u prugramma Innovative Advanced Concepts (NIAC) di a NASA, a visione di Walker hè finalmente diventata una realità. U LBR trasforma una parte di una sfera inflata in una antenna parabolica alluminendu una sezione di a superficia interna. Cù un prototipu di 33 piedi di diametru (10 metri) finanziatu da NIAC è da u Laboratoriu di Ricerca Navale di i Stati Uniti, Walker hà dimustratu e capacità di u LBR, chì supera l'apertura di u telescopiu spaziale James Webb di a NASA.

U disignu LBR risolve e sfide affrontate da l'antenne riflettori tradiziunali. Si gonfia cum'è una palla di spiaggia, chì furnisce una forma stabile di parabolica senza a necessità di hardware voluminoso è cumplessu. Inoltre, pò plegà in un voluminu compactu, facendu più faciule per lancià è implementà in u spaziu.

Una di l'applicazioni notevuli di sta tecnulugia hè in cumunicazioni à alta velocità. CatSat, un CubeSat di 6 unità sviluppatu da Freefall Aerospace in cullaburazione cù a NASA, l'Università di l'Arizona è a Rincon Research Corporation, dimustrà e capacità di l'antenna gonfiabile in l'orbita terrestre bassa. Dopu a implementazione, l'antenna trasmetterà e foto di a Terra in alta definizione à a Terra. Questa missione, parte di l'Iniziativa di Lanciamentu di CubeSat di a NASA, mostra u putenziale per future missioni lunari, planetarie è spazii profondi cù CubeSats.

Cosa hè u Large Balloon Reflector (LBR)?

U LBR hè un dispositivu inflatable chì trasforma una parte di una sfera inflata in una antenna parabolica. Crea ampie aperture di cullezzione cù una frazione di u pesu di l'antenni tradiziunali dispiegabili.

Perchè u LBR hè impurtante?

U LBR risolve e sfide affrontate da l'antenne riflettori tradiziunali, cum'è u pesu pesante è l'implementazione cumplessa. Fornisce una forma di parabolica stabile senza a necessità di hardware voluminoso è pò plegà in un picculu voluminu, facendu più faciule per lancià è implementà in u spaziu.

Cosa hè CatSat?

CatSat hè un CubeSat di 6 unità chì dimustrà e capacità di l'antenna gonfiabile in l'orbita terrestre bassa. Trasmetterà e foto di a Terra in alta definizione à a Terra, mostrandu u potenziale per missioni future cù CubeSats.

Quale hà sviluppatu CatSat è LBR?

CatSat hè statu sviluppatu da Freefall Aerospace in cullaburazione cù a NASA, l'Università di Arizona è Rincon Research Corporation. U cuncettu LBR hè statu pioniere da Christopher Walker, chì hà ricevutu finanziamentu da u prugramma Innovative Advanced Concepts di a NASA è u Laboratoriu di Ricerca Navale di i Stati Uniti.

Cumu si compara u LBR à l'antenne riflettori tradiziunali?

U LBR offre una alternativa ligera à l'antenne riflettori tradiziunali. U so disignu gonfiabile elimina a necessità di meccanismi di implementazione voluminosi è cumplessi, facendu più versatile è più faciule da implementà in u spaziu.

