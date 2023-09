A NASA simula una vista di a nostra galassia in onde gravitazionali

L'astrònomi anu utilizatu dati simulati per furnisce una visualizazione di u celu cum'è apparissi in l'onda gravitazionale, offrendu una nova perspettiva nantu à a nostra galaxia. L'onda gravitazionale sò ondulazioni cosmiche in u spaziu-tempu generate da l'oggetti orbitanti, è l'osservatori spaziali previsti per lancià in a prossima decennia aumenteranu assai a nostra cunniscenza di questi fenomeni.

Osservatori basati in terra anu rilevatu circa un centu di avvenimenti dapoi u 2015, chì rapprisentanu fusioni di buchi neri di massa stellare, stelle di neutroni, o i dui. Questi signali sò avvenimenti di corta durata, d'alta freccia chì ponu accade in ogni locu in u celu è urigginari da fonti oltre a nostra galaxia. Tuttavia, ci sò parechji sistemi binari in a Via Lattea chì cuntenenu ancu oggetti compacti cum'è nani bianchi, stelle di neutroni è buchi neri in orbite strette.

Per osservà questi binari ultracompatti (UCB), un osservatori spaziale hè necessariu perchè e so onde gravitazionali anu frequenze troppu bassu per i detectori di terra. L'antenna spaziale di l'interferometru laser (LISA), una missione cumuna da a NASA è l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), hè prevista per detectà decine di millaie di UCB. Scopre più UCB hè unu di l'ugettivi primari di LISA.

I circadori anu sviluppatu una tecnica per cumminà i dati simulati di a distribuzione prevista è i segnali d'onda gravitazionale da UCB per creà una vista di u celu di a nostra galaxia. Questa maghjina hè simile à una vista di tuttu u celu in luce visibile, infrared, o X-ray. A visualizazione furnisce un visu di a perspettiva unica chì l'onda gravitazionale offre in osservà l'universu. A speranza hè chì e versioni future di sta maghjina seranu fatta cù dati LISA reali.

Stu studiu, publicatu in The Astronomical Journal, mostra u putenziale di l'onda gravitazionale cum'è un novu strumentu per studià u cosmo. Incorporandu dati da l'osservatori di l'onda gravitazionale basati in u spaziu cum'è LISA, l'astrònomu ponu acquistà insights preziosi nantu à a natura di i sistemi binari è a dinamica di l'uggetti in a nostra galaxia.

Fonti:

– U Journal Astronomicu (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

- U Centru di Flight Space Goddard di a NASA