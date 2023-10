A nave spaziale Psyche di a NASA si imbarca in una missione à l'asteroide di metallu

A nave spaziale Psyche di a NASA hà lanciatu un viaghju di sei anni per spiegà un raru asteroide coperto di metalli. Questa missione marca a prima esplorazione di un mondu metallicu, postu chì a maiò parte di l'asteroidi sò tipicamente rocciosi o ghiacciati. I scientisti crèdenu chì l'asteroide, chjamatu Psyche, pò esse u restu di u core di u primu pianeta è puderia furnisce insights in i centri inaccessibili di a Terra è altri pianeti rocciosi.

A nave spaziale Psyche hè stata lanciata da SpaceX da u Kennedy Space Center di a NASA è hè prevista per ghjunghje à l'asteroide in 2029. Hè u più grande asteroide riccu di metalli scupertu finu à avà, situatu in a parte esterna di u cinturione d'asteroide principale trà Marte è Jupiter. L'asteroide hè di circa 144 chilometri di larghezza è 173 chilometri di longu, è si crede chì hè abbundante in ferru, nichel è altri metalli.

U scientistu principale Lindy Elkins-Tanton di l'Università Statale di l'Arizona spiega chì, mentre chì hè statu un sognu di scopra u core metallicu di a Terra, l'alta pressione è a temperatura facenu impussibile. Tuttavia, l'asteroide Psyche presenta l'uppurtunità di studià un core di metalli in u nostru sistema solare.

I scientisti anu speculatu nantu à e caratteristiche di l'asteroide, imaginendu crateri metallici spiky, scogliere metalliche è flussi di lava erosi incrustati di metalli. Ci hè ancu una pussibilità di tracce quantità di oru, argentu, platinu o iridiu dissolute in u ferru è u nichel di l'asteroide.

A missione, guidata da Arizona State University in nome di a NASA, hà un budgetu di $ 1.2 miliardi. A nave spaziale hà da piglià una strada rotonda per ghjunghje à l'asteroide, utilizendu Mars per un impulsu di gravità in u 2026. Tandu pruverà à andà in orbita attornu à l'asteroide in 2029, circendu finu à 440 chilometri è vicinu à 47 chilometri.

A nave spaziale Psyche si basa in a propulsione elettrica solare è presenta un sistema di cumunicazione sperimentale chì usa laser invece di onde radiu. Stu sistema hà u scopu di aumentà u flussu di dati da u spaziu prufondu à a Terra, potenzalmentu trasmette video da a luna o di Marte in u futuru.

Sta missione à l'asteroide Psyche puderia furnisce risposte à e dumande fundamentali nantu à a furmazione di u sistema solare è e cundizioni chì facenu un pianeta abitabile. Inoltre, studià u core metallicu di l'asteroide puderia ancu migliurà a nostra cunniscenza di u campu magneticu di a Terra, chì hè cruciale per mantene a nostra atmosfera è permette a vita.

