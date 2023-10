A sonda Juno di a NASA si avvicina à a luna di Jupiter Io, cattura immagini stupente

A sonda Juno di a NASA, attualmente in orbita di Jupiter, hè stata progressivamente avvicinata à a luna Joviana Io, chì hè cunnisciuta per esse u mondu vulcanicamente attivu in u nostru sistema solare. In u so 55esimu viaghju intornu à Jupiter, Juno hè ghjuntu à solu 7,270 chilometri di a superficia di Io, catturà alcune di l'imaghjini più chjaramente mai pigliate di a luna.

L'imaghjini revelanu macchie scure chì indicanu flussi di lava, vulcani chì si alzanu da a superficia di a luna, è potenziali pennacchi vulcanici chì soffianu in u spaziu. Queste vedute sò state trattate da i prucessori di l'imaghjini prufessiunali è dilettanti, alcuni di i quali travaglianu per a NASA o prugrammi di ricerca spaziali cunnessi.

Scott Bolton, u principale investigatore di a missione Juno, hà dichjaratu chì a nave spaziale sarà ancu più vicinu à Io durante i so prossimi passi in dicembre è ghjennaghju 2024. Questa vicinanza permetterà osservazioni più dettagliate è a cullizzioni di dati.

L'intensa attività vulcanica in Io hè u risultatu di e so interazzione gravitazionale cuntinuu cù Jupiter è e so lune vicine Europa è Ganimede. Io sperimenta un allungamentu è una compressione constante, chì porta à a creazione di a lava vista in erupzione da i so numerosi vulcani.

Mentre Io stessu ùn hè micca adattatu per a vita, i scientisti sò particularmente interessate à scopre a luna Europa vicina. Si crede chì Europa hà un mare salatu sottu à a so cunchiglia ghiacciata, facendu un candidatu potenziale per accoglie ambienti attuali adattati per a vita oltre a Terra.

In u 2024, a NASA hà pensatu à lancià a nave spaziale Europa Clipper, chì cunducerà a ricunniscenza dettagliata di a luna Europa di Jupiter. A sonda investigarà se l'Europa puderia portà e cundizioni adatti à a vita.

Fonte: NASA