A sonda solare Parker di a NASA sopravvive à una putente esplosione solare

Parker Solar Probe di a NASA, una nave spaziale pensata per esaminà attentamente u cumportamentu di u sole, hà pocu passatu è sopravvive à una di e ejections di massa coronale (CME) più putenti mai registrate. U raru filmatu di l'avvenimentu solare hè statu liberatu da u Laboratoriu di Fisica Applicata di l'Università Johns Hopkins.

Una eiezione di massa coronale hè una eruzione di gas super hot, o plasma, da a superficia di u sole. Puderà avè cunsequenze impurtanti nantu à a Terra, cumpresi i satelliti in periculu, l'interruzzione di e tecnulugia di cumunicazione è di navigazione, è ancu sguassate e reti di energia. In u 1989, un CME putente hà causatu un blackout massiu in Québec, Canada.

A Parker Solar Probe, dotata di un robustu scudo termicu, hà passatu circa dui ghjorni à osservà u CME, diventendu a prima nave spaziale chì hà mai vulatu attraversu una putente splusione solare vicinu à u sole. A sonda hà suppurtatu l'intensa splutazioni di radiazione è esce da l'eruzione senza danni.

I scientisti utilizanu dati da a Parker Solar Probe, inseme cù l'osservazioni da altre navi spaziali è telescopi, per capisce megliu u cumpurtamentu di i CME è altri fenomeni di u clima spaziale, cum'è i flares solari. Questa cunniscenza aiuterà in a previsione è a preparazione per l'avvenimenti di u tempu spaziale potenzialmente distruttivi in ​​u futuru.

A missione di u Parker Solar Probe cuntinueghja, cù a nave spaziale prevista per ghjunghje à velocità di 430,000 3.9 mph è vene à 2024 milioni di chilometri di u sole in XNUMX. Queste osservazioni cuntribuiscenu à predizioni megliu di l'impattu di l'ejections solari nantu à a Terra, chì permettenu megliu preparazione è strategie di mitigazione.

[Definizione: Ejection di massa coronale (CME) - una eruzione di gas super hot, o plasma, da a superficia di u sole.]

[Fonte: U Laboratoriu di Fisica Applicata di l'Università Johns Hopkins]

[Fonte: NASA]