A nave spaziale Osiris-Rex di a NASA hà da furnisce u più grande campione di un asteroide

In una cunclusione eccitante di una ricerca di sette anni, a nave spaziale Osiris-Rex di a NASA hè prevista di vola da a Terra dumenica è lascià una capsula di mostra chì cuntene almenu una tazza di macerie raccolte da l'asteroide Bennu. Questu serà u più grande campione mai recuperatu da un asteroide, cù i scientisti chì anticipanu ottene circa una meza libbra (250 grammi) di ciottoli è polveri. Questu hè significativamente più di a quantità purtata da u Giappone da altri dui asteroidi.

L'asteroide Bennu, scupertu in u 1999, hè credutu chì hè un restu di un asteroide più grande chì hà scontru cù una altra roccia spaziale. Hè circa un terzu di un chilometru di larghezza è hà una superficia negra è robusta piena di massi. I scientisti crèdenu chì Bennu cuntene resti di u primu sistema di u solar, chì furnisce una visione preziosa di l'urighjini di a Terra è a vita stessa.

Osiris-Rex hà imbarcatu in a so missione in u 2016 è ghjuntu à Bennu in u 2018. Dopu avè studiatu attentamente l'asteroide durante dui anni, a nave spaziale hà toccu brevemente a so superficia è aspirò a polvera è i petri cù un vacuum. In ogni casu, u coperchio di u cullettore di mostra hè diventatu inghjustu, facendu chì alcune rocce sò persu in u spaziu. A quantità esatta di materiale in a capsula di mostra serà cunnisciuta solu una volta aperta.

A capsula di mostra serà liberata da Osiris-Rex quattru ore prima di toccu in u desertu di l'Utah. Dopu una discesa assistita da paracadute, a capsula serà purtata à un laboratoriu pulitu in u Johnson Space Center di a NASA in Houston per evità a contaminazione incruciata. I campioni seranu trattati cù a massima cura in camere pulite specializate per prevene ogni contaminazione. A NASA pensa à revelà publicamente u cuntenutu di u campione l'11 d'ottobre.

Sta missione face parte di ciò chì a NASA chjama "Asteroid Autumn", cù parechje tappe di l'asteroide chì anu fattu. Questi includenu u lanciamentu di a nave spaziale Psyche, chì studiarà un asteroide metallicu, u 5 d'ottobre, è l'incontru di a nave spaziale Lucy cù un asteroide in u cinturione d'asteroide principale u 1 di nuvembre. primu sistema solare.

Questa hè a terza missione di ritornu di mostra di a NASA da u spaziu prufondu, cù missioni precedenti chì recuperanu particelle di ventu solare è polvera di cometa. U Giappone hà ancu rimbursatu i campioni da un asteroide in u 2010. Questi campioni servenu cum'è capsule di u tempu da i primi tempi di u nostru sistema solare è furnisce insights preziosi in i nostri urighjini còsmici.

