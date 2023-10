Alerta Tempesta Solare: Potenziale per un Eventu Intensu di Tempesta Solare

Un avvenimentu recente di tempesta solare chì hè accadutu u 18 d'uttrovi ci hà datu un ochju di l'aurora stupente chì ponu esse vistu quandu a Terra hè affettata da una ejection di massa coronale (CME). Tuttavia, ci hè avà a pussibilità chì un CME assai più intensu puderia andà direttamente à a Terra, potenzialmente suscitando una putente tempesta solare oghje o dumane.

Sta infurmazione vene da l'Osservatoriu Solare è Heliosfericu di a NASA è hè stata analizata da u fisicu di u tempu spaziale Dr Tamitha Skov. Skov hà spartutu una previsione dettagliata di 5 ghjorni per e tempeste solari sta settimana, chì indicanu u putenziale di e timpeste back-to-back.

Sicondu u duttore Skov, ci hè una probabilità di 65 per centu di una tempesta solare maiò oghje, cù una forte pussibilità di una tempesta minore chì pò pruduce aurore. Dumane, ci hè una probabilità di 50 per centu di una tempesta solare severa, chì puderia ghjunghje à a classe G2 è potenzalmentu impattu satelliti chjuchi, rete mobili è elettronica sensibile nantu à a Terra.

Hè impurtante di nutà chì u risicu per e latitudini media hè relativamente più bassu, cù una probabilità di 30 per centu di tempeste minori oghje è una probabilità di 15 per centu dumani. Tuttavia, precautions deve esse sempre pigliatu per assicurà a sicurità di i dispusitivi elettroni.

L'Observatoriu Solare è Heliosfericu di a NASA (SOHO) hè un satellitu chì studia u sole è i so effetti nantu à u sistema sulari. Dotatu di 12 strumenti scientifichi, SOHO cattura l'imaghjini di a corona di u sole, misura i so campi magnetichi è a velocità, è osserva a corona debbule intornu à ellu.

Mentre cuntinuemu à monitorizà queste tempeste solari, hè cruciale per stà aghjurnatu nantu à l'ultime previsioni è piglià e precauzioni necessarie se vive in una zona chì pò esse affettata da una intensa attività solare.

