Un studiu recente realizatu da circadori in l'Hospital di i zitelli di Filadelfia hà truvatu chì pussede un cane pò avè benefici significativi per riduce u nivellu di stress in i zitelli. U studiu, chì hà implicatu 643 zitelli di età da 7 à 12 anni, hà truvatu chì i zitelli chì avianu un cane di animali anu avutu livelli più bassi di stress cumparatu cù quelli chì ùn avianu micca un cane.

I circadori misuranu i livelli di stress utilizendu un strumentu cumunimenti utilizatu chjamatu Scala di Stress Perceived (PSS), chì valuta u gradu à quale l'individui percepiscenu a so vita cum'è stressante. I risultati anu dimustratu chì i zitelli chì pussede un cane anu puntuatu PSS significativamente più bassi, chì indicanu livelli più bassi di stress percepitu, cumparatu cù i zitelli senza un cane.

I sperti crèdenu chì a prisenza di un cane pò furnisce i zitelli cun un sensu di cunfortu è cumpagnia, chì porta à una diminuzione di i livelli di stress. I cani sò cunnisciuti per a so capacità di furnisce un supportu emutivu, è studii precedenti anu dimustratu chì l'interazzione cù l'animali ponu aumentà i livelli di oxytocin, un hormone assuciatu cù sentimenti di rilassazione è benessere.

Inoltre, pussede un cane pò ancu prumove l'attività fisica è l'interazzione suciale, chì puderia ancu cuntribuisce à riduce u stress in i zitelli. A cura di un cane implica passeggiate regulare è tempu di ghjocu, chì ponu furnisce i zitelli l'uppurtunità di impegnà in attività fisica è passanu tempu fora. Inoltre, i cani ponu serve cum'è un iniziu di cunversazione è aiutanu à facilità l'interazzione suciale, chì sò impurtanti per u benessere generale.

Mentre chì più ricerche sò necessarie per capiscenu cumplettamente i meccanismi daretu à l'effetti di riduzzione di u stress di i cani nantu à i zitelli, questi risultati mette in risaltu i potenziali benefici di a pruprietà di l'animali in a prumuzione di a salute mentale è u benessere in i ghjovani individui. Se tenete un zitellu chì hà un altu livellu di stress, cunsiderendu avè un cane pò esse una opzione chì vale a pena per scopra.

Fonti:

- A Scala di Stress Perceived (PSS): Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). Una misura globale di u stress percepitu. Journal of Health and Social Behavior, 24 (4), 385-396.