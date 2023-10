A NASA libera immagini dettagliate di a Luna di Jupiter Io è scopre una nova funzione in l'atmosfera di Jupiter

A NASA hà svelatu l'imaghjini dettagliate di Io, una di e circa 90 lune di Jupiter, catturate da a sonda Juno durante un recente survol. Io hè cunnisciutu cum'è u mondu vulcanicamente attivu in u Sistema Solare, cù centinaie di vulcani chì coprenu a so superficia. Queste eruzioni vulcaniche ponu esse osservate da a Terra cù grandi telescopi, è ci sò ancu laghi di lava di silicate fusa nantu à a superficia di a luna.

L'imaghjini di a sonda Juno mostranu a superficia turbulente di Io, evidenziata cù grandi taches di rossu fusu. Io subit un tir à la corde gravitationnelle entre Jupiter et ses deux autres lunes, Europa et Ganimede, qui se traduit par un étirement et une compression constantes. Si crede chì queste azzioni sò ligati à l'eruzzioni frequenti da i so multipli vulcani. In dicembre, Juno hà da vultà à osservà Io à una distanza più vicina di solu 1,500 XNUMX chilometri sopra a so superficia.

In più di l'imaghjini di Io, a NASA hà fattu una scuperta innovativa nantu à l'atmosfera di Jupiter. Utilizendu e dati da u NIRCam di u telescopiu James Webb, i circadori anu identificatu un flussu di jet d'alta velocità chì copre più di 4,800 chilometri appena sopra l'equatore di Jupiter. Stu jet stream viaghja à una velocità impressiunanti di 515 chilometri à l'ora, u doppiu di i venti sustinuti di un uraganu di categuria 5 in a Terra. Situatu in a stratosfera più bassa di u pianeta, sta scuperta mette in luce a natura turbulenta di l'atmosfera di Jupiter.

L'imaghjini di Jupiter parenu diffirenti da i toni familiari d'aranciu scuru è crema. Queste imaghjini sò state pigliate cù l'instrumentu NIRCam è Mid-InfraRed, catturà lunghezze d'onda infrared da 0.6 à 28 microns. Bloquendu a luce di l'ughjettu più luminoso, l'astrònomu anu pussutu catturà l'uggetti più scuri intornu à ellu. Ogni maghjina hè stata presa cù filtri diffirenti per catturà diverse lunghezze d'onda, è i strati di sti imaghjini sò stati cumminati per creà l'imaghjini culurati finali.

In queste imaghjini, i spots bianchi brillanti è strisce rapprisentanu cime di nuvole di alta altitudine di tempeste cunvective condensate, mentre chì e parti rosse rapprisentanu l'aurore chì si estendenu sopra à i poli sittintriunali è miridiunali di u pianeta.

Fonti:

- NASA (articulu fonte)

- L'Università di u Paese Bascu in Bilbao, Spagna (Ricardo Hueso, autore principale nantu à i risultati)