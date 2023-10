A missione Psyche di a NASA à l'asteroide riccu di metalli per inizià u lanciu

A NASA si prepara per u lanciamentu di a so missione Psyche, chì hà da scopu di spiegà un asteroide riccu di metalli chjamatu Psyche. A nave spaziale hè stata cunnessa à l'attrezzatura di a carica utile in l'installazione di Operazioni Spaziali Astrotech in Florida è hè prevista per sbarcà nantu à un cohete SpaceX Falcon Heavy u 12 d'ottobre di u 2023. A nave spaziale Psyche viaghja per quasi sei anni è copre una distanza di circa 2.2 miliardi di chilometri per ghjunghje à l'asteroide, chì si trova trà Mars è Jupiter.

U scopu di a missione Psyche hè di studià l'asteroide è acquistà insights in a furmazione di a Terra è altri pianeti rocciosi. Questa serà a prima missione à un asteroide cumpostu principarmenti di metallu, postu chì e missioni precedenti anu focu annantu à l'asteroidi fatti di roccia o ghiaccio. I scientisti crèdenu chì Psyche pò cuntene u core di un planetesimal, chì hè un bloccu di un pianeta rocciosu. Studiendu l'asteroide, i circadori speranu di capisce megliu a cumpusizioni di u core di a Terra.

In più di a missione primaria, a nave spaziale Psyche purterà ancu una dimostrazione tecnologica chjamata Deep Space Optical Communications. Stu esperimentu hà da pruvà l'usu di laser per trasmette dati à ritmi più alti oltre a Luna. A nave spaziale cunducerà cumunicazioni ottiche di larghezza di banda alta cù a Terra durante i primi dui anni di u so viaghju in Psyche.

A NASA furnisce una copertura in diretta di l'attività di lanciamentu nantu à diverse piattaforme, cumprese a NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch è l'app NASA. Prima di u lanciamentu, ci sarà un briefing di missione è scienza u 10 d'ottobre, è ancu una cunferenza di stampa di prelaunch l'ottobre 11. Questi avvenimenti daranu più infurmazione nantu à l'ugettivi è u significatu scientificu di a missione Psyche.

In generale, a missione Psyche rapprisenta un passu significativu avanti in a nostra esplorazione di l'asteroidi è a nostra cunniscenza di a furmazione di pianeti rocciosi. Per mezu di sta missione, i scientisti speranu di scopre novi insights in l'origine è a cumpusizioni di u core di a Terra.

