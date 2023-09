A nave spaziale di a NASA hà da furnisce u più grande campione di asteroide di sempre

A nave spaziale OSIRIS-REx di a NASA hè pronta à purtà a più grande mostra mai raccolta da un asteroide à a Terra dumenica. Dopu à una missione di sette anni, a nave spaziale lasciarà almenu una tazza di macerie chì hà pigliatu da l'asteroide Bennu. Stu campione hè previstu di pisà circa 250 g (0.5 lb) di ciottoli è polveri, significativamente più di a cucchiara di tè purtata da u Giappone da altri dui asteroidi.

Questa consegna hè una tappa impurtante in l'esplorazione spaziale postu chì nisun altru paese hà ricuperatu cù successu pezzi di asteroidi. Queste capsule di u tempu cunservate da u sistema solare iniziale cuntenenu infurmazioni preziose nantu à l'urighjini di a Terra è a vita. Studiendu sti campioni d'asteroide, i scientisti anu u scopu di acquistà insights in i prucessi chì anu purtatu à a furmazione di u nostru pianeta.

A nave spaziale OSIRIS-REx hà imbarcatu in a so missione di $ 1 miliardi in u 2016 è ghjunse à Bennu in u 2018. Hà passatu dui anni à volà intornu à l'asteroide, scouting per u megliu postu per cullà campioni. In u 2020, a nave spaziale hà toccu cù successu à a superficia di Bennu è hà utilizatu un vacu per aspirà a polvera è i ciottoli. Qualchidunu di u materiale scappatu in u spaziu per via di una tapa intagliata, ma i mostri rimanenti sò stati assicurati in una capsula.

Bennu, scupertu in u 1999, hè apprussimatamente un mezu chilometru di larghezza è si crede chì hè un restu di un asteroide assai più grande. A so superficia rugosa nera hè cuperta di massi, è i scientisti credenu chì cuntene resti di a furmazione di u sistema sulari 4.5 miliardi d'anni fà. Hè ancu una minaccia potenziale per a Terra, postu chì pò esse abbastanza vicinu à scontru cù u nostru pianeta in 2182. U studiu di Bennu cuntribuisce à a nostra cunniscenza di i metudi putenziali per deflect such assteroids se ne necessariu.

À a so ghjunta, a capsula di mostra serà liberata da a nave spaziale OSIRIS-REx è paracaduta in u desertu di l'Utah. Dopu serà trasportatu à u Johnson Space Center di a NASA in Houston per l'analisi. I campioni seranu trattati cù protokolli stretti per evità a contaminazione è seranu studiati in un laboratoriu dedicatu à u centru.

In più di a missione OSIRIS-REx, a NASA hà duie altre missioni d'astroidi in corso. Queste missioni, Psyche è Lucy, cuntribuiscenu à a nostra intelligenza di a furmazione è a cumpusizioni di l'asteroidi. A capacità di a NASA di ricuperà è studià questi preziosi campioni di asteroidi ci permette di svelà i misteri di u nostru sistema solare è l'urighjini di a vita nantu à a Terra.

(Fonti: NASA, ABC News)