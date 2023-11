Un Asteroide Potenzialmente Distruttivu Avvicinatu à a Terra: 2007 FT3

I scientisti di a NASA anu recentemente identificatu un asteroide chjamatu 2007 FT3 chì pò esse una minaccia per a Terra in un futuru vicinu. Ancu s'ellu ùn hè micca a prima volta chì a NASA hà scupertu un tali ughjettu, mette in risaltu a vigilanza in corso necessaria per seguità l'asteroidi vicinu à a Terra (NEAs) è i cometi vicinu à a Terra (NECs) chì anu u putenziale di causà danni significativi se ùn sò micca verificati.

2007 FT3 hè statu inizialmente osservatu in 2007, ma sfurtunatamenti, l'astrònomu perde a traccia di a so trajectoria pocu dopu. Cù un arcu d'osservazione di solu 1.2 ghjorni, l'osservazioni mirati ùn anu micca pussutu ricuperà l'asteroide, è ùn hè micca vistu finu à avà. A pussibili reemergence di 2007 FT3 hà suscitatu preoccupazioni per u so impattu nantu à a Terra.

Sicondu a NASA, 2007 FT3 hà apprussimatamente una probabilità di 0.0000087 per centu (o 1 in 11.5 milioni) di chjappà a Terra in uttrovi 2024. Ci hè ancu una pussibilità separata d'impattu in marzu 2024, cù una probabilità di 0.0000096 per centu (o 1 in 10). milioni). In ogni scenariu, l'asteroide puderia liberà energia equivalente à a detonazione di 2.6 miliardi di tunnellate di TNT.

Mentre chì i dui impatti potenziali risulteranu in una distruzzione regiunale significativa, u livellu di dannu ùn saria micca catastròficu à u mondu. A NASA predice chì u 2007 FT3 hè più prubabile di chjappà u 5 d'ottobre di u 2024, ma ci sò ancu altri asteroidi chì si avvicinanu, cum'è 29075 (1950 DA), chì puderanu pruvucà una devastazione simile.

Hè impurtante di nutà chì u Centru di Studii di l'Ogetti Vicini à a Terra (CNEOS) di a NASA traccia continuamente i NEA cunnisciuti è monitorizza e so traiettorie. Stu sforzu continuu hà u scopu di identificà e minacce potenziali è di cuncepisce metudi adattati per evità ogni scontru catastròficu. Mentre chì a probabilità di un asteroide collisione cù a Terra ferma bassa, i scientisti restanu vigilanti in a so ricerca di capiscenu sti corpi celesti è prutegge u nostru pianeta.

