Una nova scuperta suggerisce l'oceanu d'acqua pussibule nantu à u pianeta distanti

Sintesi:

I scientisti anu fattu una scuperta nova eccitante chì suggerisce l'esistenza di un oceanu d'acqua in K2-18 b, un exoplanet massivu situatu à parechji anni luce di distanza da a Terra. Mentre ùn hè micca sicuru se questu oceanu pò sustene a vita, a scuperta hà apertu pussibulità intriganti per mondi abitabili oltre u nostru sistema solare. A scuperta hè stata fatta da l'astrònomu di l'Università di Cambridge chì anu analizatu e dati da u telescopiu spaziale James Webb di a NASA. Anu rilevatu a prisenza di metanu è di diossidu di carbonu in l'atmosfera di u pianeta, chì indicanu a probabilità di una superficia coperta di l'oceanu sottu una atmosfera ricca d'idrogenu. I circadori anu osservatu ancu un signalu più debule chì puderia suggerisce a prisenza di sulfuru di dimetile, una molécula prodotta da a vita nantu à a Terra. Tuttavia, più osservazioni sò necessarie per cunfirmà sta scuperta. A squadra hà clarificatu chì a grande dimensione è a temperatura di u K2-18 b ponu rende abitabile, cù un mantellu potenziale di ghiaccio d'alta pressione è un oceanu chì hè troppu caldu. Malgradu questi caveats, a scuperta enfatiza l'impurtanza di cunsiderà diversi ambienti abitabili in a ricerca di vita extraterrestre.

Definizione:

- Exoplanet: Un pianeta chì orbita una stella fora di u nostru sistema sulari.

– Metanu : cumpostu chimicu custituitu da un atomu di carbonu è quattru atomi d'idrogenu.

– Diossidu di carbonu : un gasu incolore cumpostu da un atomu di carbone è dui atomi d’ossigenu.

- Dimethyl sulfure: Una molècula emessa da u fitoplancton in l'ambienti marini, è potenzialmente ligata à l'attività biologica.

Fonti: Università di Cambridge, NASA

Fonti:

