U Rover Perseverance di a NASA produce cù successu l'ossigenu nantu à Marte

U rover Perseverance di a NASA hà rializatu a so missione di creà ossigenu nantu à Marte utilizendu un esperimentu chjamatu Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Questa dimostrazione riescita puderia apre a strada per i futuri astronauti per avè una fonte sustinevule di aria respirabile è ancu pruduce carburante di cohete per un viaghju di ritornu à a Terra.

Una di e sfide affrontate da l'astronauti in Mars hè a mancanza d'aria respirabile. A cuntrariu di a Terra, chì hà circa 21 per centu d'ossigenu in a so atmosfera, Mars hà menu di un percentu d'ossigenu è hè principalmente cumpostu di diossidu di carbonu. MOXIE, un strumentu di dimensioni microonde à bordu di u rover Perseverance, utilizza un dispositivu elettrolizzatore per caccià l'ossigenu da l'atmosfera marziana splitting particles di diossidu di carbonu. Questu risultatu in a produzzione di ossigenu puru è prudutti di scarti cum'è monossidu di carbonu.

Dapoi chì u rover sbarcò in u Cratere Jezero in Marte in u 2021, MOXIE hà realizatu esperimenti intermittenti, cù a corsa finale finita u mese passatu. Hè stata capace di pruduce l'ossigenu à una tarifa di circa 12 grammi per ora, accumulendu un totale di 122 grammi in generale. Questa quantità, equivalente à ciò chì un picculu cane respira in 10 ore, superava l'aspettattivi iniziali di i scientifichi è avia una purezza di almenu 98 per centu.

L'ossigenu generatu da MOXIE ùn solu offre u potenziale per l'aria respirabile, ma puderia ancu esse un ingredientu vitale in a produzzione di carburante per cohete. Senza stu carburante, l'astronauti seranu chjappi nantu à Marte o dipendenu da e missioni di furnimentu da a Terra. A NASA stima chì i futuri astronauti necessitanu circa 25 à 30 tunnellate d'ossigenu per creà u carburante necessariu per un viaghju di ritornu.

U successu di a NASA cù MOXIE dimostra a fattibilità di estrazione di l'ossigenu da l'atmosfera di Marte è mette in risaltu l'impurtanza di sviluppà tecnulugia chì utilizanu risorse in altri pianeti. Stabbilimentu di una presenza lunare à longu andà, custruendu una ecunumia lunare, è eventualmente lancià una campagna di esplorazione umana à Mars tuttu dipende da u sviluppu è a prova di tali tecnulugia.

Stu successu di u rover Perseverance marca una tappa significativa in a ricerca di l'umanità per l'esplorazione spaziale è a culunizazione. Cù u putenziale di pruduzzione di l'ossigenu è di u carburante di cohete in Marte, u sognu di una presenza umana permanente in u sistema solare hè più vicinu à diventà una realità.

Fonti:

- Perseverance Mars Rover di a NASA (@NASAPersevere)

- L'amministratore delegatu di a NASA Pam Melroy