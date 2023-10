U Risicu di Asteroidi Vicini à a Terra: Sforzi di Difesa Planetaria di a NASA

A divisione di Difesa Planetaria di a NASA hè rispunsevule per u monitoraghju è a rilevazione di l'asteroidi chì puderanu chjappà a Terra è causanu una devastazione generalizzata. Mentre chì u compitu pò parè spaventoso, i recenti avanzamenti in a tecnulugia anu permessu di seguità è identificà questi ogetti vicinu à a Terra.

L'ultima infografica publicata da a NASA mette in luce a pupulazione attuale di asteroidi vicinu à a Terra. Da Aostu 2023, ci sò circa 32,000 XNUMX asteroidi cunnisciuti vicinu à u nostru pianeta. Detectà questi asteroidi hè sfida, postu chì ùn emettenu micca a so propria luce. Invece, i telescopi si basanu nantu à a luce di u sole chì si riflette nantu à e so superfici per vede.

U sforzu per truvà è seguità questi asteroidi hè statu impressiunanti, cù più di 405 milioni di osservazioni sottumessi da astronomi amatori è prufessiunali à u Minor Planet Center, un centru centrale di a strategia di difesa planetaria di a NASA. Tuttavia, l'infografica palesa un fattu inquietante: di quelli 32,000 10,000 asteroidi vicinu à a Terra, più di 140 XNUMX sò più grande di XNUMX metri di diametru. Se qualchissia di queste scontrassi cù a Terra, puderianu sguassate cità intere.

Per mette a scala di a distruzzione in perspettiva, u meteoru di Chelyabinsk chì hà colpitu a Russia in u 2013 hè statu stimatu à più di 20 metri di diametru. Un asteroide sette volte quella grandezza seria ancu più devastante, prubabilmente ghjunghje à a terra è causendu una devastazione generalizzata. Sicondu u so locu d'impattu, un tali asteroide puderia potenzialmente rivendicà milioni di vite.

Malgradu l'attuale mancanza di asteroidi cunnisciuti nantu à un cursu di collisione cù a Terra, a statistica più alarmante in l'infografica hè chì l'esperti di a NASA crede chì avemu scupertu solu menu di a mità di l'asteroidi vicinu à a Terra di questa dimensione. Hè stimatu chì ci sò più di 14,000 140 asteroidi di 50 metri di larghezza per esse identificati, cù circa 1 asteroidi di XNUMX chilometru di larghezza.

A cumunità di difesa planetaria, custituita da diverse urganisazioni, hè impegnata à migliurà a nostra cunniscenza di sti potenziali minacce. L'infografica serve cum'è un ricordu di l'urgenza di cuntinuà à circà è seguità questi asteroidi vicinu à a Terra. Ogni sforzu, cumpresa a diffusione di l'infurmazioni per l'infografie, pò aiutà à inspirà l'individui à unisce à a caccia per questi ogetti celesti potenzialmente periculosi.

Fonte: Universu oghje