U Misteriosu Jet Stream di Jupiter scupertu da u Telescopiu Spaziale James Webb di a NASA

U telescopiu spaziale James Webb di a NASA hà catturatu una maghjina di una funzione prima scunnisciuta in l'atmosfera di Jupiter. L'imaghjina revela un flussu di jet d'alta velocità chì si estende per più di 3,000 XNUMX chilometri è si trova sopra i ponti di nuvole principali in l'equatore di Jupiter.

L'autore principale Ricardo Hueso di l'Università di u Paese Bascu in Bilbao, in Spagna, hà manifestatu sorpresa per a scuperta, dicendu: "Ciò chì avemu sempre vistu cum'è nebbia sfocata in l'atmosfera di Jupiter appare avà cum'è caratteristiche croccanti chì pudemu seguità cù a veloce di u pianeta. rotazione".

U jet stream rapprisenta un sistema climaticu dinamicu è veloce in Jupiter. Questa scuperta mette una nova luce nantu à l'atmosfera cumplessa è sempre in evoluzione di giganti di gas cum'è Jupiter.

L'imaghjini catturati da u telescopiu spaziale James Webb furnisce dettagli stupendenti di a cima di a nuvola di Jupiter, l'aurore è l'anelli deboli. Hè parte di un studiu più grande realizatu da a NASA per capisce i prucessi intricati è e caratteristiche di u giant gasu.

A scuperta di u jet stream aghjusta a nostra cunniscenza di a dinamica atmosferica di Jupiter è mette in risaltu l'impurtanza di telescopi avanzati cum'è u telescopiu spaziale James Webb per svelà i misteri di u nostru universu.

(Fonte: NASA)

Definizione:

- Jet Stream: Un currente d'aria strettu è à alta velocità chì si trova in l'atmosfera di a Terra, spessu rispunsevuli di i mudelli climatichi è u muvimentu di l'aria.

- Gas Giant: Un grande pianeta cumpostu principalmente di l'idrogenu è l'heliu, cum'è Jupiter è Saturnu.

Fonti:

- NASA: https://www.nasa.gov/