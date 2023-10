Una nova imaghjina da a NASA mostra l'eclissi solare anulare sopra l'America di u Nordu

Una maghjina recente publicata da a NASA mostra u mumentu incredibile quandu milioni di americani anu assistitu à una eclissi solare annulare u 14 d'ottobre. L'imaghjini, catturati da l'imaghjini EPIC di a NASA à bordu di l'Osservatoriu di u Clima di u Spaziu Profondu, mostra a Terra scurita mentre a luna passa davanti à u sole.

L'eclissi di u sole annulare si verifica quandu l'ombra di a luna attraversà a Terra, creendu un effettu "anellu di focu" per quelli chì sò in u locu ghjustu à u mumentu bellu. Questa eclissi particulari era significativu perchè attraversò i Stati Uniti, qualcosa chì ùn hè micca accadutu da u 2012.

L'imaghjini hè stata presa da un puntu à circa 1.5 milioni di chilometri da a Terra, trà u sole è u nostru pianeta. Questa perspettiva face chì a luna pare più chjuca in u celu ch'ella hè in realtà. U percorsu di l'eclissi principia in Oregon è si trasfirìu a sud-est, cù visibilità in Oregon, Nevada, Utah, Novu Messicu, Texas, parti di California, Idaho, Colorado è Arizona.

L'ombra di l'eclissi cumpleta hè accaduta à 11:58 am Time Daylight Centrale è puderia esse vistu solu da quelli chì usanu lunettes adatte. Hè impurtante di prutezzione di i vostri ochji quandu vede un eclissi di u sole per evità danni.

Mentre chì a prossima eclissi annulare prevista in i Stati Uniti hè prevista per u 21 di ghjugnu di u 2039, una eclissi solare tutale scurisce u celu da u Texas à u Maine l'8 d'aprile di u 2024. Mantene un ochju per questi avvenimenti celesti stupendenti!

