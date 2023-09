A NASA predice a probabilità di l'asteroide Bennu chjappà a Terra, chì puderia influenzà l'area di a dimensione di u Texas

I scientisti di a NASA anu suscitatu preoccupazioni annantu à a pussibilità di l'asteroide Bennu collisione cù a Terra in u futuru, chì ponenu una minaccia potenziale per una zona di a dimensione di Texas. Bennu hè un ughjettu vicinu à a Terra (NEO) chì passa da u pianeta circa ogni sei anni è hè statu sottu osservazione da a so scuperta in settembre di u 1999.

Sicondu i sperti, ci hè una chance chì Bennu puderia passà per una "serratura di gravità", alterendu a so trajectoria è mettendu in un cursu di collisione cù a Terra in l'annu 2182. Un studiu recente realizatu da a squadra di scienza OSIRIS-REx suggerisce chì Bennu hà una probabilità di 0.037% (1 in 2,700) di chjappà a Terra, secondu u so prossimu flyby in 2135.

A massa è a dimensione di l'asteroide Bennu sò significativamente più chjuche in paragunà à l'asteroide chì hà causatu l'estinzione di i dinosauri 66 milioni d'anni fà. Bennu misura solu un terzu di un chilometru di larghezza, circa a dimensione di trè blocchi di cità. Malgradu a so dimensione più chjuca, l'impattu di Bennu nantu à a Terra liberaria una energia equivalente à 1,200 megatoni, chì hè 24 volte più putente di qualsiasi arma nucleare artificiale.

Davide Farnocchia, u capu di studiu di u Centru di Studi di l'Ogetti Vicini à a Terra, hà commentatu a precisione di i calculi di a traiettoria di l'asteroide. I dati OSIRIS-REx anu furnitu infurmazioni più precise, chì permettenu à i scientisti di pruvà i limiti di i so mudelli è predichendu cù precisione a traiettoria futura di Bennu finu à u 2135.

Mentre chì e probabilità di collisione di Bennu cù a Terra sò cunsiderate bassu, u monitoraghju cuntinuu è un studiu ulteriore di l'asteroide serà essenziale per furnisce una megliu comprensione di a so strada futura. Cù l'avanzamenti in a tecnulugia è più ricerca, i scientisti speranu di sviluppà strategie per mitigà l'impatti potenziali di l'asteroide è salvaguardà u nostru pianeta in u futuru.

