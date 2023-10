A NASA prevede chì l'astéroïde Bennu entre in collisione cù a Terra in 159 anni

By

Sicondu a squadra OSIRIS-REx di a NASA, ci hè una pussibilità chì l'asteroide Bennu, chì hè statu scupertu in u 1999, puderia chjappà a Terra in 159 anni, versu l'annu 2182. Questu asteroide hè più grande di l'Empire State Building di New York.

Ancu s'è a probabilità di collisione di Bennu cù a Terra sò solu 0.037 per centu, i scientisti stimanu chì s'ellu avia un impattu, puderia liberà 1200 megatoni d'energia. Questu seria 24 volte più putente di qualsiasi arma nucleare mai creata. Inoltre, ci hè ancu una pussibilità chì Bennu cuntene molécule argoniche chì puderanu sustene a vita nantu à a Terra.

Originariamente identificatu cum'è 1999 RQ36, Bennu hè statu chjamatu da un zitellu di 9 anni di North Carolina. A NASA hà seguitu attentamente stu asteroide è hà determinatu chì hà un avvicinamentu vicinu à a Terra ogni 6 anni. Hè passatu da a Terra in 1999, 2005 è 2011.

In u 2021, una nave spaziale di a NASA hà sbarcatu cù successu nantu à a superficia robusta di Bennu è hà cullatu una mostra di rocce chì datanu à a nascita di u nostru sistema solare. Questa mostra serà purtata à a Terra per più analisi.

Mentre chì l'impattu potenziale di Bennu hè preoccupante, hè impurtante nutà chì sti predizioni sò basati nantu à l'osservazioni è i calculi attuali. A ricerca è u monitoraghju ulteriore continuanu à raffinà a nostra cunniscenza di i risichi assuciati à questu asteroide.

