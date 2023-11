A vista spettaculare di l'Airglow di a Terra è a Luna da u spaziu

By

Una maghjina mozzafiata da u spaziu hà pigliatu l'Internet per una tempesta, dimustrà a bellezza rimarchevule di u nostru pianeta natale. Catturata da a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) di a NASA u 14 di nuvembre, sta fotografia affascinante mette in risaltu l'incantevule fenomenu "airglow" di a Terra cù a luna chì brilla graziosamente ghjustu sopra.

Airglow si riferisce à l'emissione debole di luce da l'atmosfera di a Terra durante a notte. Succece quandu e molécule in l'atmosfera sò eccitate da a radiazione di u sole durante u ghjornu è poi liberanu quella energia cum'è luce luminosa di notte. Mentre ùn hè micca visibile à l'occhiu nudu da a superficia, l'astronauti à bordu di l'ISS anu assistitu à stu spettaculu etereu da u spaziu è sò stati abbastanza gentili per sparte e so imàgini stupente cun noi.

A fotografia ritrae a danza delicata trà l'aria di a Terra è a luce serena di a luna. Cù u fenomenu atmosfericu di u pianeta chì pittura u celu cù una tonalità verde suave, a luna aghjunghjenu un toccu extra d'eleganza, illuminandu a bughjura cù a so brillantezza gentile. U cuntrastu trà a luminosità di l'aria è a luce pallida di a luna crea una scena veramente celeste - una fusione di maraviglia cosmica è tranquillità.

Questa stampa straordinaria ùn solu mostra a bellezza straordinaria di u nostru pianeta, ma offre ancu una nova perspettiva nantu à a vastità è e meraviglie di l'universu. Serve cum'è un ricordu di i sights inspianti chì ponu esse tistimuniati solu da u puntu di vista di u spaziu, suscitandu u nostru sensu di curiosità è maraviglia.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì ghjè l'airglow?

A: Airglow si riferisce à l'emissione debole di luce da l'atmosfera di a Terra durante a notte. Ci hè quandu e molécule in l'atmosfera sò eccitati da a radiazione solare durante u ghjornu è dopu emettenu quella energia cum'è luce luminosa di notte.

Q: Cumu hè stata catturata l'imaghjina?

A: L'imaghjini hè stata presa da a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) di a NASA u 14 di nuvembre.

Q: L'airglow pò esse vistu da a superficia di a Terra?

A: No, l'airglow ùn hè micca visibile à l'occhiu nudu da a superficia. Tuttavia, pò esse osservatu è catturatu da l'astronauti da u spaziu.