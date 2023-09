A missione solare Aditya-L1 di l'India hè in periculu?

Riassuntu: Parker Solar Probe di a NASA hà scontru recentemente una di e tempeste solari più putenti mai registrate. Questu hà suscitatu preoccupazioni per a sicurità di a prima missione solare di l'India, Aditya-L1. Tuttavia, i sperti credi chì Aditya-L1 hè improbabile di esse affettatu da tali timpeste per via di a so distanza da u sole è di e misure protettive pigliate in u so disignu.

L'agenzia spaziale di l'India, ISRO, hà lanciatu cù successu a missione solar Aditya-L1 u 2 di settembre di u 2023. A nave spaziale hè in strada per a so destinazione finale, u Lagrange 1 Point, induve osservarà u sole. U recente post di blog di a NASA hà evidenziatu l'incontru di Parker Solar Probe cù una forte Ejection Coronal Mass (CME), o tempesta solare. Mentre chì questu suscita dumande nantu à a minaccia potenziale per Aditya-L1, l'esperti restanu ottimisti nantu à a so sicurità.

L'incontru di Parker Solar Probe cù u CME hè statu un avvenimentu significativu per a NASA, chì furnisce dati preziosi per a cumunità scientifica. Tuttavia, a distanza trà Aditya-L1 è u sole, chì hè solu 1.5 milioni di chilometri cumparatu cù i 6.9 milioni di chilometri di Parker Solar Probe, riduce u risicu significativamente. Inoltre, Aditya-L1 hè stata custruita utilizendu leghe è materiali speciali per pruteggillu da diversi periculi, cumprese i nuvuli CME.

I CME sò eruzioni massive da l'atmosfera esterna di u sole chì ponu disturbà u clima spaziale, affettendu satelliti, sistemi di cumunicazione, tecniche di navigazione, è ancu pruvucannu l'interruzioni di a rete elettrica in a Terra. U recente CME hà spustatu particeddi di polvera finu à sei milioni di chilometri di distanza da u sole. Malgradu sta minaccia potenziale, l'esperti credi chì u disignu è a distanza di Aditya-L1 assicurerà a so sopravvivenza.

In cunclusioni, mentri a Parker Solar Probe hà affruntatu una putente tempesta solare, a missione solar Aditya-L1 ùn hè micca criduta in periculu immediatu. Cù a custruzzione avanzata di a nave spaziale è a distanza da u sole, hè prevista per sopra à qualsiasi CME potenziale è cuntinuà a so missione per osservà u sole.

Fonti:

- NASA Parker Solar Probe

- Organizazione Indiana di Ricerca Spaziale (ISRO)