New Horizons è u telescopiu Hubble s'uniscenu per osservà Uranu è Neptune

A nave spaziale New Horizons, famosa per u so flyby di Plutone in u 2015, si imbarca in una nova missione per osservà Uranu è Nettunu. Sti dui pianeti distanti sò i menu visitati in u nostru sistema sulari è prisentanu una opportunità unica per i scientisti per cullà più infurmazione nantu à elli. Per aiutà in questu sforzu, a NASA ghjunghje à l'astrònomu amatori per mandà e so osservazioni di Uranu è Nettunu.

Solu Voyager 2 hà visitatu Uranu è Nettunu brevemente in u passatu, facendu l'infurmazioni chì avemu nantu à questi pianeti limitati. New Horizons, in ogni modu, furnisce una vista retroattiva di i pianeti da a so pusizione in u Cinturinu di Kuiper, induve Plutone reside. U Telescopiu Spaziale Hubble osservà i lati illuminati di i pianeti, mentre chì New Horizons catturà e foto di i so lati scuri, cù u Sun in a distanza.

L'osservazioni dilettanti sò cruciali in pittura una stampa completa di i pianeti, postu chì ponu seguità e caratteristiche cum'è e caratteristiche brillanti in l'atmosfera di Uranu è Nettunu. Cù u tempu di osservazione limitatu per New Horizons è Hubble, i dati dilettanti ponu cuntinuà à migliurà a nostra cunniscenza di sti mondi distanti.

Per cuntribuisce, l'astrònomu dilettante ponu pubblicà e so imagine di Uranu è Nettunu in linea cù l'hashtag #NHIceGiants in X (antica canusciutu comu Twitter) o Facebook. In alternativa, l'imaghjini ponu esse sottumessi in linea cù infurmazioni pertinenti cum'è a data, l'ora è u filtru di u bandpass utilizatu.

Uranu è Nettunu sò oghji visibili per a maiò parte di a notte, cù Uranu chì si alza è si mette dopu à Nettunu. Uranu pò esse truvatu in a custellazione di l'Aries trà Jupiter è e Pleiadi, mentri Nettunu hè in u suduveste di Pisces. Osservà sti pianeti luntani richiede pacienza è un telescopiu di bona dimensione, ma u sforzu vale a pena per prumove a nostra cunniscenza di i mondi più distanti di u sistema solare.

Fonti:

- NASA

- TheSkyX