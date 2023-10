A NASA lancia a ricerca di $ 1 miliardo di pruposte di cuncepimentu spaziale

A NASA hà iniziatu una ricerca di pruposte di cuncepimentu per un rimorchiatore spaziale chì serà rispunsevule per piglià l'anziana Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) fora di l'orbita. A nave spaziale, ufficialmente cunnisciuta cum'è u Veiculu di Deorbit di i Stati Uniti, si cuncentrarà nantu à l'attività di deorbit finale chì portarà in modu sicuru l'ISS fora di l'orbita sopra un oceanu, luntanu da e zone populate. U costu di a nave spaziale hè stimatu à circa $ 1 miliardi.

A decisione di perseguite u Veiculu Deorbit di i Stati Uniti hè ghjunta dopu chì a NASA è i so cumpagni anu realizatu rivisioni chì indicanu chì una nova suluzione spaziale furnisce capacità più robuste per una deorbita rispunsevule. A nave spaziale russa era ancu stata cunsiderata per questu rolu prima.

I pruposti di cuncepimentu per u spaziu-tug ponu esse disinni novi o mudificazioni di a nave spaziale esistente. I membri di l'industria interessati anu finu à u 17 di nuvembre per presentà e so pruposte. A nave spaziale serà dumandata à funziunà nantu à u so primu volu è avè capacità di ricuperazione di ridondanza è anomalie per cuntinuà a brusgia di deorbit.

Tuttavia, ci saranu parechji anni prima chì u rimorchiatore spaziale sia messu in azzione per a deorbita ISS. A NASA è trè altre agenzie spaziali pianificanu circa sette anni di usu di l'ISS. Al di là di questu, a NASA hà ambizioni di utilizà stazioni spaziali cummerciale per i so sforzi in orbita bassa.

Fonte: NASA

Definizione:

Deorbit: U prucessu di portà in modu sicuru una nave spaziale o un oggettu fora di a so orbita è u ritornu à a Terra.

Space-tug: Una nave spaziale pensata per manuvra è trasportà altre navi spaziali o oggetti in u spaziu.

