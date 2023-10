L'Heliophysics Big Year: Celebring Science Solar and the Sun's Influence

A NASA hà annunziatu recentemente u lanciu di l'Heliophysics Big Year, una celebrazione glubale di a scienza solare è l'incredibile influenza di u Sole nantu à a Terra è tuttu u sistema solare. U cuncettu di Big Year, urigginariamente popularizatu da l'osservatori d'uccelli, incuraghjenu i participanti à osservà è studià quant'è parechji spezii d'uccelli pussibule in un annu. Avà, a NASA sfida i dilettanti à fà u listessu cù a nostra stella, u Sun.

Pianu da uttrovi 2023 à dicembre 2024, l'Heliophysics Big Year furnisce l'opportunità per l'individui di impegnà in una larga gamma di avvenimenti di scienza solare, cumpresu fighjulà eclissi solari, tistimunianza di aurore meravigliose, è participà à prughjetti di scienza di i citadini. L'Agenzia Spaziale di i Stati Uniti invita tutti quelli chì anu interessatu à spiegà a scienza, l'arte è a bellezza pura di l'heliofisica à participà à sta iniziativa eccitante.

Per unisce i sforzi cullettivi di tutta a cumunità di l'heliofisica, a NASA hà creatu un identificatore è una guida di stile chì i participanti ponu aduprà per dimustrà u so sustegnu à l'Heliophysics Big Year. Utilizendu sti risorse, l'individui ponu cuntribuisce à a marca coesiva di sta celebrazione globale.

U studiu di una stella è e so interazzione cù u sistema sulari hè cunnisciutu com'è Heliofisica. Sfondendu in stu campu captivante, i scientisti acquistanu insights preziosi micca solu in u sole stessu, ma ancu in u so impattu prufondu nantu à a Terra è i pianeti circundanti. L'Heliophysics Big Year hà u scopu di popularizà sta impurtante area di studiu è favurizà una apprezzazione più profonda per l'influenza di u Sole.

Dunque, sì sì un scientist espertu, un aspirante astronomu, o simpliciamente affascinatu da e meraviglie di u cosmo, unisciti à a NASA per celebrà u Big Year Heliophysics è scopre a scienza, l'arte è a bellezza captivanti di a nostra stella straordinaria.

Fonti:

- NASA

- Live Mint