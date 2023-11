Un studiu recente hà svelatu affascinanti novi dettagli nantu à u sistema planetariu Kepler 385, chì hè statu scupertu da a missione Kepler di a NASA durante a so missione di caccia di pianeti di quasi decenniu chì hà finitu in 2018. U sistema, situatu à circa 4,670 2014 anni luce da a Terra, hè custituitu di sette pianeti vicinu à a so stella. Mentre chì certi pianeti sò stati cunfirmati prima in u XNUMX, u catalogu aghjurnatu cunfirma l'esistenza di tutti i pianeti in u sistema è furnisce una visione fresca di e so proprietà.

Cumandatu da Jack Lissauer, un scientist di ricerca in u Ames Research Center di a NASA, a squadra di scientisti exoplanet hà riunitu a lista più precisa di i candidati di u pianeta Kepler finu à a data. I so risultati seranu publicati in u Journal of Planetary Science sottu u tìtulu "Catalugu aghjurnatu di i Candidati di Kepler Planet: Focus on Accuracy and Orbital Periods". Stu catalogu cumpletu permetterà à l'astrònomu di studià ulteriormente e caratteristiche di sti exoplaneti, espansione a nostra cunniscenza di sti mondi distanti.

Unu di l'aspetti più intriganti di u sistema Kepler 385 hè chì tutti i sette pianeti sò più grande di a Terra, ma più chjuchi di Nettuno. Si crede chì i dui pianeti più interni sò rocciosi è pussede atmosfere sottili. I cinque pianeti restanti sò circa duie volte a dimensione di a Terra è prubabilmente anu atmosfere spesse. Stu sistema unicu presenta una minera d'oru di informazioni per i scientisti per approfondisce a so cunniscenza di i sistemi planetari è furnisce l'uppurtunità di paragunà sti mondi distanti cù u nostru Sistema Solare.

U catalogu aghjurnatu ùn solu mette in luce u sistema Kepler 385, ma include ancu infurmazioni nantu à quasi 4,400 candidati di pianeta è 700 sistemi multi-pianeta. Migliurendu e misurazioni di e stelle d'ospiti utilizendu dati da a nave spaziale Gaia di l'ESA, i circadori anu sappiutu analizà a distribuzione di durazioni di transitu, chì hà aiutatu à svelà novi insights in a natura di l'orbite planetarie in sistemi multi-pianeti.

Curiosamente, u studiu hà truvatu chì i sistemi cù più pianeti transitanti tendenu à avè orbiti più circulari. Questa scuperta, sustinuta da un approcciu più direttu è indipendente da u mudellu, sfida l'inferenza precedente chì i picculi pianeti cù più pianeti in transitu anu eccentricità orbitali più chjuche.

Ancu se u sistema Kepler 385 ùn hè micca abitabile per via di a radiazione intensa, stu catalogu aghjurnatu arricchisce a nostra cunniscenza di i sistemi exoplanetari è apre a strada per più scuperte è insights. Cù dati è analisi migliorati, l'astrònomu è i circadori ponu cuntinuà à spiegà e meraviglie di a nostra galaxia è scopre i misteri di i sistemi exoplanetari.

Spietenu FAQ (FAQ)

Chì ghjè u sistema planetariu Kepler 385 ?

U sistema planetariu Kepler 385 hè un sistema stella situatu à circa 4,670 anni luce da a Terra. Hè custituitu di sette pianeti, tutti più grande di a Terra, ma più chjuchi di Nettunu, chì orbitanu vicinu à a so stella.

Chì ghjè u significatu di u catalogu aghjurnatu?

U catalogu aghjurnatu furnisce a lista più precisa di i candidati di u pianeta Kepler finu à a data. Permette à l'astrònomu di sapè più nantu à e caratteristiche di l'exoplanets è paragunà cù u nostru Sistema Solare. U catalogu include ancu infurmazioni nantu à millaie di altri candidati pianeta è sistemi multi-pianeta.

Chì novi insights sò stati revelati annantu à u sistema Kepler 385?

Raffinendu i dati è i metudi, i circadori cunfirmanu l'esistenza di tutti i sette pianeti in u sistema Kepler 385 è furnianu novi dettagli nantu à e so proprietà. U catalogu suggerisce chì certi pianeti sò rocciosi è possibbilmente anu atmosfere sottili, mentri àutri anu atmosfere grossi. Mette in risaltu ancu a rarità di una stella cù più di sei pianeti o candidati di pianeti chì l'orbitanu.

Chì hà truvatu u studiu nantu à a natura di l'orbite planetarie in sistemi multi-pianeti?

Cuntrariu à l'ipotesi previ, u studiu hà truvatu chì i sistemi cù più pianeti transitanti tendenu à avè orbiti più circulari. Sta cunclusione hè basatu annantu à un approcciu direttu è indipendente da u mudellu, sfida à i mudelli cumplessi precedenti.

Hè u sistema Kepler 385 abitabile?

No, u sistema Kepler 385 ùn hè micca abitabile. Tutti i sette pianeti in u sistema sò bè ​​​​in a zona abitabile, ma ricevenu una radiazione intensa da a so stella. Ricevenu più calore per area cà qualsiasi pianeta in u nostru Sistema Solar.