A NASA trasmette u spettrometru di imaging à u pianeta per l'integrazione nantu à u Satellite Tanager

U Jet Propulsion Laboratory (JPL) di a NASA hà datu un spettrometru d'imaghjini à a cumpagnia americana di imaging di a Terra, Planet, per l'integrazione in u satellitu iperspettrale Tanager 1. Questa tappa marca un passu significativu per a Coalizione Carbon Mapper, chì hà per scopu di capisce megliu l'emissioni di metanu è di diossidu di carbonu globale.

U spettrometru d'imaghjini sviluppatu da JPL hà da ghjucà un rolu cruciale in a rilevazione, l'indicazione è a quantificazione di emissioni di fonti puntuali di metanu è di diossidu di carbonu. Fornirà dati preziosi per sustene a missione di a Coalition.

Comu parte di u so impegnu à a Coalition, Planet hè attivamente travagliendu in a custruzzione è lanciazione di dui satelliti iperspettrali, Tanager 1 è Tanager 2. Tanager 1 hè previstu per esse prontu per u lanciu in 2024.

Inoltre, Planet avanza cù u so prugramma Pelican. U primu Tech Demo, TD1, hè statu cumplettamente custruitu è ​​​​hè da esse lanciatu più tardi questu annu. L'ughjettu primariu di TD1 hè di pruvà a piattaforma satellitare è i sistemi operativi in ​​un ambiente orbitale. E lezioni amparate da TD1 informaranu futures iterazioni di i satelliti Pelican è Tanager.

Planet hè ancu attivamente cullaburazione cù l'utilizatori in u so Programma di Accessu Precoce (EAP) per capisce cumu e dati iperspettrali ponu furnisce u più valore à diverse urganisazioni. Sfruttendu i dati sintetici sviluppati in partenariatu cù Rendered.ai, Planet hà u scopu di cullà un feedback cumpletu di u mercatu è identificà applicazioni innovatori è casi d'utilizazione per futuri dati iperspettrali.

Cù sta integrazione di u spettrometru d'imaghjini nantu à u satellitu Tanager 1, a NASA è u Planet avanzanu versu u so scopu cumunu di monitorà è capisce l'emissioni di gas di serra in modu più efficace. Sta cullaburazione aprirà a strada per una megliu analisi di u cambiamentu climaticu è sforzi di mitigazione.

