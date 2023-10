A NASA invita i rapprisentanti di i media à participà à u 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium, chì si ferà da u marcuri à u vennari, u 25-27 d'ottobre, à l'Università di Alabama in Huntsville. U tema di quist'annu hè "Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond", è u simposiu includerà parlanti da u guvernu, l'industria è l'accademia chì discuteranu l'ultimi sviluppi, opportunità future è sfide in a scienza è l'esplorazione spaziale.

Trà i participanti di a NASA, l'Amministratore Bill Nelson darà rimarche durante u luncheon di premiazione uttrovi 25. U pranzu includerà ancu una discussione nantu à i sistemi di sbarcu umani. I media interessati à parlà à l'amministratore Nelson ponu cuntattà Jackie McGuinness à [email protected]. I membri di i media interessati à assistisce à u simposiu devenu cuntattate u Direttore Esecutivu di a Società Astronautica Americana Jim Way à [email protected] o 703-866-0021 per credenziali.

L'avvenimentu hà da principià cù rimarche d'apertura di Joseph Pelfrey, direttore in interim di u Marshall Space Flight Center di a NASA, chì hà ancu moderatu un pannellu Artemis u marcuri matina. Altri parlanti da u Marshall Space Flight Center include Shane Canerday, ingegnere aerospaziale; John Honeycutt, manager di u Programma di Sistemi di Lanciamentu Spaziale; Dayna Ise, subdirector di l'Uffiziu di Scienza è Tecnulugia; Mallory James, ingegnere aerospaziale; Mary Beth Koelbl, direttrice di a Direzzione di l'Ingenieria; Jason Turpin, capu tecnicu senior di Propulsion; è Lisa Watson-Morgan, manager di u prugramma di u Sistema di Landing Umanu.

Per più infurmazione nantu à u simposiu è u prugramma cumpletu, visitate astronautical.org/events/vbs.

Fonti: NASA PR Newswire