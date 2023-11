A NASA invita tutti à mandà u so nome à a Luna Europa di Jupiter

A NASA offre una opportunità straordinaria per i dilettanti di u spaziu per avè i so nomi incisi nantu à un microchip chì serà à bordu di a sonda spaziale Europa Clipper. A nave spaziale hè prevista per entre in l'orbita intornu à Jupiter in i prossimi cinque anni, cù un scopu primariu di esplorà Europa, una di e lune intriganti di u giant gasu, in cerca di segni di abitabilità. I scientisti speculanu chì Europa pò cuntene un oceanu sottu à a so capa esterna.

Mentre sta iniziativa pò parè novella, a NASA hà una longa tradizione di impegnà u publicu è invità a so participazione attiva in diverse missioni spaziali. In u 1995, u primu rover di Marte, Sojourner, hè statu chjamatu dopu à l'attivista di i diritti di e donne di u 19u seculu, Sojourner Truth, dopu à un suggerimentu fattu da una zitella di 12 anni. Un altru esempiu include un mini-DVD chì porta millaie di signatures chì hè statu mandatu à Saturnu à bordu di a sonda Cassini-Huygens.

A missione Europa Clipper aspira à identificà siti potenziali di sbarcu per future missioni in Europa. Passarà dui anni à studià u latu di fronte à Jupiter è altri dui anni da u latu di fronte à u giant gasu. À a cunclusione di a so missione, a nave spaziale scontrarà deliberatamente cù Ganimede, una di l'altre lune di Jupiter.

Finu a data, più di 840,000 31 nomi sò digià stati sottumessi per l'inclusione in u microchip, è l'individui anu sempre l'uppurtunità di aghjunghje i so nomi finu à a data di scadenza u XNUMX di dicembre. Per participà, e persone interessate ponu simpricimenti visità u situ web di a NASA à europa.nasa.gov è iscrive. Inoltre, l'Europa Clipper purterà ancu un puema speciale intitulatu "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" scrittu da a pueta Laureata US Ada Limon.

Invià nomi in u spaziu simbulizeghja a curiosità incessante di l'umanità è u nostru desideriu incrollabile di spiegà oltre i confini di u nostru pianeta natale. Mentre l'Europa Clipper si imbarca in u so viaghju epicu, purterà l'aspirazioni è i sogni di millaie d'individui, tutti ansiosi di lascià a so marca in u vastu cosmu.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Qualchissia pò participà à sta iniziativa ?

Assolutamente! Questa iniziativa hè aperta à tutti, chì permette à qualcunu di avè u so nome mandatu à a luna Europa di Jupiter.

2. Quandu hè u termini per mandà i nomi ?

A scadenza per invià i nomi hè u 31 di dicembre.

3. Chì altri articuli portarà l'Europa Clipper ?

In più di i nomi, a nave spaziale purterà ancu un puema intitulatu "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" scrittu da a pueta Laureata US Ada Limon.

4. Chì ghjè u scopu di a missione Europa Clipper ?

L'ughjettu primariu di a missione Europa Clipper hè di scopra Europa è di ricerca di segni di abitabilità, è ancu di identificà un situ di sbarcu potenziale per missioni future à a luna.

5. Quanti nomi sò stati cullati sin’à avà ?

Più di 840,000 XNUMX nomi sò digià stati cullati per a missione Europa Clipper.