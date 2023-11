Nove Perspettivi nantu à u Strumentu EMIT di a NASA: Mapping Methane Point Sources

In lugliu 2022, a NASA hà lanciatu l'instrumentu EMIT (Source Mineral Dust Source Investigation) di a Superficia di a Terra cù a missione primaria di cartografia i minerali chjave in e regioni aride è studià l'impattu di a polvera in u nostru clima. Tuttavia, una nova ricerca rivoluzionaria hà dimustratu chì EMIT hà a capacità di detectà è identificà più di 750 emissioni puntuali di gasi di serra, cumpresu u metanu, un gasu di serra potente rispunsevuli di u cambiamentu climaticu.

In precedenza, i strumenti di rilevazione di metanu eranu principarmenti dispiegati in aerei chì volanu à altitudini più basse. Mentre chì questi strumenti offrenu una sensibilità più alta, a so zona di cobertura è a durata di l'osservazione sò limitati. Sò ancu spessu cunsiderati troppu remoti, risicatu o costosi per una implementazione generalizata. EMIT, invece, opera da a Stazione Spaziale Internaziunale, chì li permette di osservà i pennacchi di metanu da un puntu di vista più altu chì copre una zona più grande.

U spettrometru di l'imaghjini di EMIT cattura l'imaghjini di 50-mile-by-50-mile, cunnisciute cum'è "scene", di a superficia di a Terra. In i so primi 30 ghjorni di funziunamentu, l'instrumentu hà rilevatu da u 60% à l'80% di i pennacchi di metanu tipicamenti osservati durante e campagne aeree. Sta capacità notevuli apre novi pussibulità per identificà fonti di metanu grande è chjuca, cumpresi "super-emettitori" chì cuntribuiscenu in modu sproporzionatu à l'emissioni di metanu.

L'identificazione di fonti puntuali di metanu hè cruciale per affruntà u cambiamentu climaticu. U metanu hè finu à 80 volte più efficace à intrappulà u calore cà u diossidu di carbonu, facendu un contributore significativu à u riscaldamentu glubale. Fighjendu fonti specifiche di metanu, i scientifichi ponu sviluppà strategie mirate per riduce l'emissioni è mitigà l'effetti di u cambiamentu climaticu.

U studiu recente chì utilizeghja dati da a rilevazione di metanu di EMIT mette in risaltu ancu u putenziale di u strumentu oltre a so missione primaria. Questa capacità notevule hà superatu l'aspettattivi è hà dimustratu l'impurtanza d'invistisce in tecnulugii innovatori chì ci furniscenu una cunniscenza cumpleta di u clima di u nostru pianeta.

Q: Cosa hè EMIT?

A: EMIT hè l'acronimo di Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, un strumentu NASA lanciatu in lugliu 2022 per cartografia i minerali chjave in e regioni aride è studià l'impattu di a polvera nantu à u clima.

Q: Cumu EMIT rileva emissioni di metanu?

A: EMIT utilizza u so spettrometru d'imaghjini à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale per osservà i pennacchi di metanu nantu à a superficia di a Terra, chì li permette di identificà fonti puntuali di emissioni di metanu.

Q: Perchè hè impurtante identificà e fonti di metanu?

A: U metanu hè un gasu di serra potente chì cuntribuisce à u riscaldamentu glubale. L'identificazione di fonti specifiche di metanu permette à i scientisti di sviluppà strategie mirate per riduce l'emissioni è mitigà u cambiamentu climaticu.

Q: Cumu a capacità di EMIT paragunate à i strumenti tradiziunali di rilevazione di metanu?

A: Mentre chì i strumenti dispiegati in l'aeronave offrenu una sensibilità più alta, u puntu di vista più altu di EMIT è una zona di copertura più grande li permettenu di detectà piume di metanu significativu è identificà fonti puntuali più efficace.