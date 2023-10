Una vista stupenda di l'eclissi solare anulare da u spaziu

By

A NASA hà publicatu una maghjina spettaculare di l'eclissi solare annular chì hè accadutu u 14 d'ottobre di u 2023. L'imaghjina hè stata catturata da a Camera Polychromatic Imaging di a Terra (EPIC) à bordu di l'Osservatoriu di u Clima di u Spaziu Profondu (DSCOVR), chì si trova à circa 1.5 milioni di chilometri di distanza. da a Terra. L'imaghjini mostra l'ombra di a Luna chì passa sopra l'America di u Nordu durante l'eclissi.

L'eclissi di u sole annulare accade quandu a Luna, à a so distanza più luntanu da a Terra, o vicinu à a so distanza, pare più chjucu in u celu è ùn copre micca completamente u discu di u sole. Questu crea un effettu "anellu di focu", cù i bordi di u sole visibili cum'è un anellu rossu brillanti.

A camera EPIC, unu di i trè strumenti à bordu di DSCOVR, cattura l'imaghjini regulari di u discu pienu di a Terra. A snapshot publicata da a NASA hè stata presa à 11:58 AM ora centrale u 14 d'ottobre, durante u piccu di l'eclissi sopra u Texas cintrali. L'enormità di l'ombra illustra chì u sole era ancu parzialmente oscuratu in una banda più larga di u cuntinente.

DSCOVR hè situatu à u puntu di Lagrange Terra-Sun L1, chì hè una regione di equilibriu gravitazionale trà a Terra è u sole. Stu locu strategicu permette à DSCOVR di furnisce dati cruciali per u monitoraghju di u clima terrestre è spaziale, cumprese a rilevazione precoce di tempeste solari prima di ghjunghje à a Terra. U telescopiu spaziale James Webb hè ancu stazionatu in un puntu di Lagrange, ma da u latu oppostu à L2.

Mentre chì a prossima eclissi di u sole annular hè prevista u 21 di ghjugnu di u 2039, una eclissi tutale hè prevista assai prima, l'8 d'aprile di u 2024. Stu avvenimentu scurisce u celu da Texas à Maine in i Stati Uniti.

Fonti:

- NASA

- Osservatoriu di u Clima Spaziu Profondu (DSCOVR)

- Camera d'imaghjini policromatiche di a Terra (EPIC)