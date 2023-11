A nova svolta di cumunicazione: Segnali Laser Beams 10 Million Miles

By

In un successu rivoluzionariu, i scientisti anu trasmessu cun successu segnali di cumunicazione nantu à una distanza di 10 milioni di chilometri cù un fasciu laser. Stu successu marca una tappa significativa in u campu di e cumunicazioni in u spaziu prufondu è hè destinatu à rivoluzionarà a manera di cumunicà a nave spaziale.

L'esperimentu di Comunicazione Ottica Spaziale Profonda (DSOC) di a NASA hà superatu tutte l'aspettattivi mandendu cù successu dati via laser da è fora di a Luna. I dati di prova sò stati trasmessi da a nave spaziale Pysche, situata circa 40 volte più luntanu da a Luna da a Terra, à u Telescopiu Hale à l'Osservatoriu Palomar di Caltech in California.

Questa dimostrazione rapprisenta l'utilizazione più avanzata di e cumunicazioni ottiche, chì mostra u potenziale per a trasmissione di dati à alta velocità in u spaziu. L'esperimentu DSOC hà u scopu di dimustrà i tassi di trasmissione chì sò da 10 à 100 volte più veloci di i sistemi di freccia di radiofrequenza attuale utilizati da a nave spaziale.

Sfruttendu a putenza di a tecnulugia laser, sta scuperta apre a strada per capacità di cumunicazione rinfurzata durante e missioni in u spaziu prufondu. A capacità di u sistema di mandà dati di teste di larghezza di banda alta à a Terra mentre a nave spaziale Psyche viaghja à u cinturione d'asteroidi trà Marte è Jupiter hè un passu promettente versu a migliurà l'efficienza di trasmissione di dati.

U successu "prima luce" di a tecnulugia DSOC hà furnitu insights preziosi nantu à a fattibilità è u putenziale di i sistemi di cumunicazione basati in laser. Cù più avanzati, sta tecnulugia hà u putenziale di trasfurmà l'esplorazione spaziale, chì permette un trasferimentu di dati più veloce è più efficiente trà e missioni è a Terra.

Q: Quantu hè statu trasmessu u fasciu laser?

A: U fasciu laser hè statu trasmessu nantu à una distanza di 10 milioni di chilometri.

Q: Chì ghjè u scopu di l'esperimentu DSOC?

A: L'esperimentu DSOC hà u scopu di dimustrà i tassi di trasmissione di dati chì sò da 10 à 100 volte più veloci di i sistemi di frequenze radio attuali utilizati da a nave spaziale.

Q: Chì sò i pussibuli benefici di i sistemi di cumunicazione basati in laser in u spaziu?

A: I sistemi di cumunicazione basati in laser anu u putenziale di migliurà l'efficienza di trasmissione di dati, chì permettenu una cumunicazione più veloce è più efficiente trà e missioni è a Terra durante l'esplorazione spaziale profonda.