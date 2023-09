Un rapportu recente da l'Uffiziu di Responsabilità di u Guvernu (GAO) revela chì a NASA ùn manca di trasparenza quandu si tratta di i veri costi di u so prugramma di cohete Space Launch System (SLS). U rapportu esamina i miliardi di dollari destinati à u sviluppu di u missile massiu, chì hà avutu un debut in successu cù a missione Artemis I à a fine di u 2022. Sorprendentemente, i funzionari di a NASA ammettenu chì u cohettu hè troppu caru per sustene i so sforzi di esplorazione lunare in parte. di u prugramma Artemis.

Una di e principali preoccupazioni espresse da u GAO hè a decisione di a NASA di ùn misurà i costi di produzzione di vari elementi di cohe SLS. Invece, a NASA pensa à monitorà i costi di produzzione è l'accessibilità per mezu di una stima di cinque anni, chì u rapportu considera cum'è "arnesi poveri" per a misurazione di i costi cù u tempu.

Inoltre, u rapportu mette in risaltu chì l'estimazioni di i costi di a NASA ùn contanu micca i ritardi di e missioni Artemis. Il est peu probable que le vol en équipage d'Artemis II autour de la Lune soit lancé avant 2025, l'atterrissage de l'équipage sur Artemis III susceptible d'être encore plus tardé. Malgradu questu, certi funzionari di a NASA dichjaranu chì questi ritardi ùn anu micca impattu nantu à a stima di u costu di u prugramma, chì pare discutibile.

Per affruntà u prublema di i costi insostenibili, i funzionari di a NASA anu ricunnisciutu a necessità di migliurà l'accessibilità di u prugramma SLS. Hanu delineatu un pianu di quattru tappe per riduce i costi, cumpresa a stabilizazione di u calendariu di volu, ottene l'efficienza di a curva di apprendimentu, incuragisce l'innuvazione è aghjustà e strategie di acquisizione. Tuttavia, scopi specifichi di risparmiu di costu ùn sò micca stati identificati.

Mentre a ricunniscenza di a NASA di i costi eccessivi hè lodabile, u rapportu suscite dubbii nantu à s'ellu ponu cuntrullà efficacemente i costi. Ancu cù i sforzi per riduce i costi di u mutore di 30%, i mutori di cohe SLS fermanu significativamente più caru cumparatu cù i motori in u mercatu cummerciale.

In cunclusioni, u rapportu GAO mette in risaltu a mancanza di trasparenza in l'estimi di costu di a NASA per u prugramma di cohe SLS. Mentre a NASA ricunnosce a necessità di affruntà u prublema di l'accessibilità, resta à vede s'ellu ponu cuntrullà efficacemente i costi è rende u prugramma sustenibile à longu andà.

Definizione:

1. Government Accountability Office (GAO): L'agenzia di u guvernu di i Stati Uniti incaricata di assicurà a trasparenza è a responsabilità in l'usu di i soldi di i contribuenti.

2. Sistema di Lanciamentu Spaziale (SLS): Un veìculu di lanciamentu super pesante dispendibile sviluppatu da a NASA utilizatu per missioni di esplorazione di u spaziu prufondu, cumpresu u prugramma Artemis.

3. U prugramma Artemis : l'iniziativa di a NASA per rinvià l'astronauti à a Luna da 2024 è stabilisce una esplorazione lunare sustinibule.