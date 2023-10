A missione Europa Clipper di a NASA per esplorà l'enigmatica Luna di Jupiter

A NASA hà intrapresu una missione rivoluzionaria per spiegà a luna ghiacciata di Jupiter, Europa. A missione Europa Clipper hà u scopu di valutà l'abitabilità di a luna navigendu in l'ambiente di radiazione estrema chì circundava Jupiter. Per prutege i strumenti elettronici sensitivi à bordu di a nave spaziale, l'ingegneri di a NASA anu sviluppatu una soluzione innovativa.

Invece di prutege individualmente ogni cumpunente, chì aumenterebbe u pesu è u costu di a nave spaziale, a NASA hà custruitu una volta d'aluminiu di quasi un centimetru di spessore. Questa volta agisce cum'è un scudo protettivu, riducendu i livelli di radiazione à limiti accettabili per l'elettronica. U successu chjusu di a volta marca una tappa impurtante per u sviluppu di a missione.

"A chjusura di a volta significa chì avemu tutti i cumpunenti necessarii in modu sicuru in u locu. Avà simu pronti à prucede ", dice Kendra Short, u Diputatu Manager di Sistema di Volu per Europa Clipper à u Laboratoriu di Propulsione à Jet (JPL) di a NASA in u Sud di California.

Jupiter, cù u so campu magneticu 20,000 volte più forte di a Terra, alberga un core chì gira rapidamente chì genera cinture di radiazione putenti. Sti cinturini, ancu più forti cà u cinturione di radiazione di Van Allen di a Terra, intrapponu particelle d'alta energia. A nave spaziale Europa Clipper deve resiste à u bumbardamentu custanti da queste particelle, chì anu u putenziale di disturbà l'equipaggiu elettricu à bordu.

Invece di entre in una orbita di parcheghju intornu à Europa, a nave spaziale orbitarà Jupiter stessu. Alluntanendu da u giant gasu è i so cinture di radiazione, a nave spaziale pò avvicinà in modu sicuru à Europa per una seria di flybys in tutta a missione. Stu approcciu strategicu permette à i scientisti di studià strettamente a superficia enigmatica di a luna è di cullà dati vitali.

U lanciamentu di a missione Europa Clipper hè prevista per nuvembre 2024. Cum'è a NASA pionieri novi metudi per spiegà i corpi celesti, sta missione straordinaria prumette di sbloccare i sicreti di Europa è furnisce più insights in u putenziale di a vita extraterrestriale in u nostru sistema solare.

FAQ

1. Perchè a NASA hà criatu una volta per a missione Europa Clipper ?

A NASA hà custruitu una volta per schermu i strumenti elettronichi sensittivi à bordu di a nave spaziale Europa Clipper da l'ambiente di radiazione estrema chì circundava Jupiter. A volta riduce i livelli di radiazione à limiti accettabili, prutegge l'elettronica.

2. Cumu u campu magneticu di Jupiter affetta a missione Europa Clipper ?

U campu magneticu di Jupiter, chì hè 20,000 XNUMX volte più forte di a Terra, genera cinture di radiazione putenti. A nave spaziale deve sustene u bumbardamentu constante da particeddi d'alta energia intrappulati in questi cinturini, chì ponu interferiscenu cù l'equipaggiu elettricu.

3. Perchè a nave spaziale Europa Clipper orbita Jupiter invece di entre in una orbita di parcheghju intornu à Europa ?

Invece di entre in una orbita di parcheghju intornu à l'Europa, a nave spaziale orbita u Jupiter stessu. Alluntanendu da Jupiter è e so cinture di radiazione, a nave spaziale pò avvicinà in modu sicuru à Europa per un studiu più vicinu durante una seria di flybys in u cursu di a missione.

4. Quandu hè prevista a missione Europa Clipper per u lanciu ?

A missione Europa Clipper hè attualmente prevista per un lanciu in nuvembre 2024.