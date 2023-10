A NASA pospone a camminata spaziale dopu a fuga di refrigerante in a Stazione Spaziale Internaziunale

I funzionari di a NASA anu decisu di posponà una di e passeggiate spaziali previste in risposta à una recente fuga di refrigerante in u segmentu russu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). Originariamente pianificata per u ghjovi 19 d'ottobre, a caminata spaziale si farà avà in una data dopu in 2023, postu chì a NASA è l'agenzia spaziale federale russa, Roscosmos, cuntinueghjanu à investigà a causa di a fuga.

U refrigerante utilizatu in l'ISS hè l'ammonia, chì richiede prucedure di decontaminazione extra se l'astronauti in vestiti spaziali sò in prossimità. A fuga in u modulu di scienza Nauka in Russia hè accaduta u 9 d'ottobre, ma si firmò u stessu ghjornu. Questa hè a terza volta in l'annu passatu chì l'equipaggiu russo ISS hà sperimentatu una fuga di ammonia.

Roscosmos hà pianificatu a so propria caminata spaziale u 25 d'ottobre per esaminà attentamente un radiatore di 13 anni traslocatu nantu à u modulu Rassvet, chì pare esse a fonte di l'ultima fuga. Mentre chì u refrigerante ùn hè micca tossicu o periculosu per l'equipaggiu, l'esperti sò travagliendu per impedisce chì qualsiasi traccia di a sustanza entre in sistemi interni è pruvucannu a degradazione di l'equipaggiu cù u tempu.

A caminata spaziale posposta da a NASA hè destinata à fà attività di mantenimentu minore. L'astronauti Loral O'Hara da a NASA è Andreas Mogensen da l'Agenzia Spaziale Europea raccoglieranu campioni da l'esterno di l'ISS per circà i microorganismi è rimpiazzà una camera d'alta definizione, frà altri funzioni. A data esatta per stu travagliu serà determinata dopu.

Fortunatamente, a seconda camminata spaziale prevista da a NASA, una camminata spaziale tutta di donne u 30 d'ottobre, hè sempre prevista per procederà cum'è prevista. O'Hara serà unitu da l'astronauta di a NASA Jasmin Moghbeli per sguassà una scatula elettronica difettu è rimpiazzà un cuscinettu necessariu per una di e matrici solari di a stazione.

Sicondu a Russia, i dui precedenti fughe d'ammonia in l'ISS sò stati causati da attacchi di micrometeoroid. In dicembre di u 2022, a prima fuga era cusì severa chì l'equipaggiu di una nave spaziale Soyuz avia da esse riassignatu à una Soyuz di rimpiazzamentu. Ci hà pigliatu parechje spedizioni di navi spaziali per risolve u prublema, risultatu in chì l'astronauti stanu nantu à l'ISS per un annu invece di i sei mesi previsti. In ferraghju 2023, una nave spaziale Russian Progress per a carica hà ancu sperimentatu a so propria fuga di ammonia.

