Una missione rivoluzionaria hè in corso à a NASA mentre i scientifichi si preparanu à spiegà Titan, a luna più grande di Saturnu. Titan, cunnisciutu per a so atmosfera densa è a so gravità bassa, hè statu longu un mira per a ricerca di a NASA per mondi abitabili è segni di vita extraterrestre. Per rializà sta impresa audace, a NASA custruisce un lander nucleare chjamatu Dragonfly, chì serà a prima missione di l'agenzia à a superficia di un mondu oceanu.

Dragonfly, sviluppatu è operatu da u Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) in Maryland, ùn hè micca un lander ordinariu. Semblable à un drone de la taille d'une voiture, s'élèvera à travers l'atmosphère riche en azote de Titan grâce à quatre paires de rotors empilés, conçus pour trancher l'air épais de la lune. Dotatu di camere avanzate, sensori è strumenti di campionamentu, Dragonfly hà per scopu di scopre e zoni di Titanu chì sò suspettate di cuntenenu materiali organici, possibbilmente in cuntattu cù un oceanu d'acqua sottu à a superficia ghiacciata.

Teste estensive di i sistemi di volu di Dragonfly sò state realizate in u Langley Research Center di a NASA in Virginia in l'ultimi trè anni. I testi simulanu una varietà di cundizioni di volu è scenarii per valutà a prestazione aerodinamica di u veiculu, a velocità di u rotore è a resilienza à diverse velocità di u ventu è anguli di volu. U successu cumpletu di più di 700 corse totali è più di 4,000 punti di dati individuali hà aumentatu a fiducia di i circadori in i mudelli di simulazione pensati per riplicà e cundizioni sfide nantu à Titan.

Rick Heisler, u capu di teste di u tunnel di ventu di Dragonfly in APL, spiega chì ogni fase di teste hà permessu à a squadra di raffinà i so mudelli tecnichi è di migliurà e previsioni di rendiment di u rotore per l'atmosfera straordinaria di Titan. I dati acquistati sò stati strumentali in a validazione di l'aerodinamica di u lander, a prestazione aerostrutturale è a vita di fatigue di u rotore in l'ambiente criogenicu duru.

Dragonfly hè prevista per u lanciu in u 2027 è hè previstu di ghjunghje à Titanu da u 2034, marchendu un passu impurtante in l'esplorazione spaziale. Cum'è Ken Hibbard, l'ingegnere di sistemi di missione Dragonfly in APL, dichjara: "Cù Dragonfly, trasformemu a fantascienza in fatti di esplorazione". A missione presenta una opportunità eccitante per svelà i misteri di Titanu, è ogni passu fattu ci avvicina à mandà stu rotorcraft rivoluzionariu à traversu u celu è a superficia di a luna più grande di Saturnu.

