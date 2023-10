Laboratoriu IDEAS Biosignatures NASA: Candidate avà per una Esperienza di Workshop unica

U prugramma di Astrobiologia di a NASA offre una opportunità eccitante per i scientisti di l'istituzioni americani per participà à u laboratoriu di Biosignatures IDEAS. Stu attellu innovativu hà u scopu di sviluppà pruposte di cuncessione novi è rivoluzionarie attraversu una valutazione di pari in tempu reale.

U laboratoriu di Biosignatures IDEAS consisterà in una cumminazione di pre-reunione virtuale, sessioni in persona è sessioni virtuali. E sessioni in persona si svolgeranu da u 6 à l'8 di ferraghju 2024, mentre chì e sessioni virtuali si terranu u 16, 23 di ferraghju è u 1 di marzu.

Participendu à stu attellu, i scientisti anu a pussibilità di collaborà cù i pari, riceve feedback preziosi, è raffinà e so pruposte di cuncessione in tempu reale. L'ultimu scopu hè di sviluppà un inseme di pruposte chì saranu cunsiderate per u finanziamentu attraversu u prugramma Exobiology.

Per dumandà à u laboratoriu di Biosignatures IDEAS, i scientisti interessati ponu visità u situ ufficiale.

Questa sperienza unica di attellu hè una excelente opportunità per i scientisti in u campu di l'astrobiologia per piglià a so ricerca à novi alture. Impegnendu in a revisione è a cullaburazione in tempu reale, i participanti puderanu raffinà e so idee è sviluppà pruposte di cuncessione forti chì anu u putenziale di fà cuntributi significativi à u campu.

Definizione:

- Biosignature: Indicatori di a vita passata o presente chì ponu esse rilevati è studiati in diversi ambienti.

- IDEE: Innuvazione in Sviluppu, Esplorazione è Scienza - un prugramma chì prumove a cullaburazione è u sviluppu di idee trasformative in l'esplorazione spaziale.

