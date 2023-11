Novu articulu: U Viaghju Unplanned di a Borsa di l'Astronauta di a NASA

In una svolta inusual di l'avvenimenti, una borsa d'attrezzi chì appartene à un astronauta di a NASA hà pigliatu un novu rolu di satellitu dopu à esse liberatu durante una recente caminata spaziale. Stu incidente inespettatu hà catturatu l'attenzione di l'amatori di u spaziu è l'astrònomu, mettendu in risaltu e sfide affrontate da l'astronauti in l'ambiente unicu di u spaziu.

Durante una passeggiata di mantenimentu fora di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS), l'astronauti di a NASA Jasmin Moghbeli è Loral O'Hara anu persu a so presa nantu à a preziosa borsa bianca piena di strumenti. U saccu di l'uttellu hè avà in orbita di a Terra à circa 200 chilometri sopra a superficia, è l'osservatori in u Regnu Unitu ponu vede cù telescopi o binoculi.

Mentre chì e preoccupazioni annantu à i detriti spaziali sò stati suscitati, i funzionari di a NASA anu assicuratu chì u saccu di l'arnesi ùn pone micca una minaccia immediata per l'ISS o altri satelliti in orbita. L'agenzia monitoreghja attivamente a so trajectoria è predice chì ferma in orbita per parechji mesi.

Questu incidente serve com'è un ricordu di e cumplessità è di l'ostaculi inespettati chì ponu nasce durante e missioni spaziali, ancu cù i travaglii più currettamente pianificati. Mentre u viaghju di a borsa di l'arnesi cuntinueghja, i dilettanti di u spaziu è l'astrònomu sò captivati ​​da u so sughjornu orbitale tempurale.

Ùn hè micca a prima volta chì l'astronauti anu persu l'equipaggiu in u spaziu. L'astronauta di a NASA Ed White hà persu un guanti di ricambio durante a prima caminata spaziale americana in u 1965. In u 2008, l'astronauta di a NASA Heidemarie Stefanyshyn-Piper hà abbandunatu ancu accidintali una borsa d'arnesi, è in 2017, dui astronauti di a NASA anu persu un pezzu di schermu termale mentre facianu riparazioni.

A NASA sta attualmente investigandu l'incidentu è implementendu misure di sicurezza supplementari per prevene tali avvenimenti durante futuri passeggiate spaziali. Intantu, a borsa di l'uttellu hè stata classificata cum'è spazzatura spaziale è attribuita l'identificatore 58229/ 1998-067WC.

Q: A borsa di l'arnesi hè una minaccia per a Stazione Spaziale Internaziunale o altri satelliti?

A: No, sicondu i funzionari di a NASA, a borsa di l'arnesi ùn pone micca una minaccia immediata per l'ISS o altri satelliti in orbita.

Q: Cumu l'osservatori ponu seguità l'orbita di a borsa di l'arnesi?

A: U saccu di l'arnesi pò esse osservatu cù telescopi o binoculi, in particulare in u Regnu Unitu.

Q: Hè a prima volta chì l'astronauti anu persu l'equipaggiu in u spaziu?

A: No, ci sò stati casi precedenti induve l'astronauti anu persu involontariamente l'equipaggiu durante i camminate spaziali.

Q: Chì misure piglia a NASA per prevene incidenti simili?

A: A NASA investiga l'incidentu è implementa misure di sicurezza rinfurzate per futuri passeggiate spaziali.

Q: Quantu tempu hè previstu chì a borsa di l'arnesi resta in orbita?

A: A NASA predice chì a borsa di l'arnesi fermarà in orbita per parechji mesi prima di disintegrassi in l'atmosfera di a Terra.