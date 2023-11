New Discovery: Tool Bag Lost by NASA Astronauts Visible in the UK Skies

Un avvenimentu rimarchevule in l'esplorazione spaziale s'hè sviluppatu, captivando l'attenzione di i skywatchers in u Regnu Unitu. L'astronauti di a NASA Jasmin Moghbeli è Loral O'Hara anu sbagliatu un saccu di strumenti mentre travagliavanu in una missione di riparazione di pannelli solari à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). Avà, sta borsa d'arnesi misplaced hè notevolmente visibile in orbita attornu à a Terra, offre un spettaculu unicu per tutti quelli chì interessanu i misteri di u cosmu.

I principali astronomi di u rinumatu Prughjettu di Telescopiu Virtuale anu identificatu cù successu u saccu di l'uttellu, chì permette à i dilettanti equipati di binoculi o telescopi per osservà cumu si move cù grazia à traversu u celu di notte. U saccu, chì hà una struttura di dimensioni di valigetta è designatu cum'è detriti spaziali cù u numeru d'identificazione 58229/1998-067WC, hè statu maculatu vicinu à l'ISS.

Per assistisce à sta vista straordinaria, i residenti di u sudu di a Gran Bretagna anu a megliu opportunità per vede u saccu d'arnesi sfuggente durante un tempu specificu. Se e cundizioni climatichi permettenu, l'osservatori ponu vede un entre 6.24h6.34 è 24h5.30 u marti. In ogni casu, u periodu ottimali per assistisce à stu spettaculu celeste hè u 5.41 di nuvembre, da XNUMXhXNUMX à XNUMXhXNUMX.

Mentre chì l'esplorazione spaziale spessu si focalizeghja nantu à l'avanzamenti tecnologichi è a ricerca scientifica, questa notevole avvenimentu ci ricorda a natura imprevisible è awe-inspiring di l'universu. A scuperta accidintali di a borsa di l'arnesi da l'astronauta giapponese Satoshi Furukawa aghjunghje un elementu intrigante à a storia. In un turnu inaspittatu, Furukawa era in realtà tentativu di catturà una maghjina di u Monti Fuji da l'ISS quandu hà fotografiatu inavvertitamente l'articulu persu.

Comu riggistràrisi:

Q: Cumu possu vede u saccu di l'arnesi?

A: Sì avete un binoculu o un telescopiu, fighjate versu u celu duranti i tempi designati è, u tempu permette, pudete piglià un ochju di a borsa di l'arnesi.

Q: Hè a borsa di l'arnesi periculosa?

A: U saccu di l'arnesi hè classificatu cum'è detriti spaziali, ma u so aspettu visuale ùn pone micca periculu immediatu.

Q: Cumu l'astronauti anu persu u so saccu d'arnesi?

A: Mentre facia u mantenimentu di un pannellu solare, u saccu hè statu accidentalmente misplaced è dopu liberatu in u spaziu.

Q: Puderaghju sempre osservà a borsa di l'arnesi dopu à e date specificate?

A: A causa di a natura imprevisible di a so orbita è di i cambiamenti potenziali in e cundizioni atmosferiche, a visibilità pò varià oltre i tempi dati.