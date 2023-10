Guardiani di a Galassia Vol. 3 Vende à pocu pressu à a scienza ma cattura i cori

Guardiani di a Galassia Vol. 3 hà captivatu l'audienza cù a so avventura intergalattica, ma una recente analisi di l'astronauta di a NASA Chris Hadfield revela chì a film piglia alcune libertà cù precisione scientifica. In particulare, Hadfield indica un errore in a scena induve Star-Lord flotta in u spaziu senza una tuta spaziale per un periudu di tempu.

Hadfield spiega chì in a realità, un umanu lasciatu in u spaziu senza alcuna prutezzione avissi solu un pocu tempu per campà. L'ossigenu in u sangue sguassate in 15 seconde, causendu inconsciente, è in 90 seconde, u corpu sperienze danni permanenti chì portanu à a morte. Mentre chì a film descrive effetti visuali drammatici, cum'è un gonfiore faciale è u gelu nantu à a faccia di Star-Lord, Hadfield sustene chì questi ùn saranu micca cusì estremi.

Ellu nota ancu chì u scenariu seria più plausibile per un caratteru cum'è Groot, cum'è un arbre senziente puderia sopravvive in u spaziu senza soffre di e stesse cunsequenze negative cum'è un umanu.

Hè da nutà chì Guardians of the Galaxy Vol. 3 ùn hè micca u primu filmu di a serie chì rapprisenta caratteri in periculu in u spaziu. In u primu filmu di Guardians of the Galaxy, Gamora è Star-Lord anu avutu un incidente periculosu in u spaziu induve a so carne si congelava. Mentre i realizatori incorporanu certi aspetti realistichi cum'è l'inflazione di a faccia di Star-Lord per rinfurzà l'impattu emutivu, Hadfield ricunnosce chì a film ùn pò micca ottene u realismu scientificu tutale.

Malgradu l'imprecisioni scientifiche, Guardians of the Galaxy Vol. 3 ferma una cunclusione satisfacente à a trilogia di i Guardiani, chì captiva l'audienza cù u so viaghju còsmicu è l'intensità emotiva.

