Eclissi di u Solariu Captu da a Stazione Spaziale Internaziunale

Una recente eclissi solare hà furnitu un spettaculu stupente per l'osservatori di u celu nantu à a Terra, è ancu quelli à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). U 14 d'ottobre, un strittu strettu di terra da a costa di l'Oregon à l'America Centrale è Sudamerica hà sperimentatu una eclissi solare anulare, induve a luna hà parzialmente bluccatu u sole per creà un effettu "anellu di focu" luminoso. Tuttavia, assai altri anu vistu una eclissi parziale, cumpresi i membri di l'equipaggiu in l'ISS.

L'astronauta di a NASA Jasmin Moghbeli, chì hè ghjuntu à l'ISS in Aostu cum'è parte di a missione Crew-7 di SpaceX, hà pigliatu una fotografia incredibile di l'eclissi da u spaziu. L'imaghjina hè stata sparta da u Marshall Space Flight Center di a NASA in Alabama. U tweet hà descrittu cumu l'equipaggiu hà vistu l'avvenimentu si sviluppau da u so puntu di vista à 260 chilometri sopra a Terra.

L'eclissi solari annulari si verificanu quandu l'orbita ligeramente ellittica di a luna face chì si allinea perfettamente trà u sole è a Terra. In ogni casu, per via di a pusizione di a luna in relazione à a Terra, ùn pò micca copre sanu sanu u sole da a perspettiva di l'osservatori in terra. Questu risultatu in un anellu di luce di u sole, cunnisciutu com'è "anellu di focu", circundante u centru scuru di u sole.

Quelli in l'America di u Nordu ponu aspittà un'altra eclissi solare in menu di sei mesi. L'8 d'aprile di u 2024, una eclissi solare tutale accadirà sopra u Messicu, i Stati Uniti è u Canada. Questu avvenimentu assai attesu permetterà à l'osservatori di u celu di assistisce à u fenomenu stupente di a luna chì blucca completamente u discu di u sole. Per più infurmazione nantu à l'eclissi di u 2024, riferite à a nostra guida completa di l'eclissi.

Definizione:

– Eclissi solare : Un avvenimentu celeste induve a luna passa trà u sole è a Terra, facendu chì a luna stende una ombra nantu à a superficia di a Terra.

- Eclissi solare anulare: Un tipu d'eclissi solare induve a luna hè in u puntu più alluntanatu da a Terra è ùn copre micca sanu u sole, creendu un effettu "anellu di focu".

- Puntu di vista: Una pusizioni o perspettiva da quale qualcosa hè osservatu o cunsideratu.

- Orbita ellittica: A forma ellittica di u percorsu di un ughjettu intornu à un altru ughjettu per via di e forze gravitazionali.

