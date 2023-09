L'astronauta Frank Rubio hà battutu u record di resistenza di u volu unicu di i Stati Uniti passendu 371 ghjorni à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). Questu supera u record precedente di 355 ghjorni tenutu da Mark Vande Hei. Rubio, inseme cù i cosmonauti Sergey Prokopyev è Dmitri Petelin, hà da vultà à a Terra u 27 di settembre dopu a so sughjornu allargata in u spaziu.

Originariamente previstu di vultà in marzu, Rubio è i so cumpagni di equipaggiu duveranu stà nantu à l'ISS per via di una fuga di refrigerante in u so battellu Soyuz MS-22. A fuga, chì si crede esse causata da un impattu di micrometeoroide, hà obligatu l'equipaggiu à allargà a so sughjornu di sei mesi. In u frivaru, una Soyuz di rimpiazzamentu senza pilotu hè stata lanciata cù successu per assicurà chì u calendariu di rotazione di l'equipaggiu russu ferma in traccia.

Rubio hà spressu i sfidi di esse alluntanatu da a so famiglia durante e so tappe, cum'è l'anniversari è u so figliolu chì partenu à l'università, ma hà elogiatu a so moglia è i so figlioli per trattà bè a situazione. Malgradu i difficultà persunale, Rubio fucalizza nantu à u so travagliu è hà fattu u megliu di a situazione.

U recordu di Rubio l'avvicina à u record mundiale stabilitu da u cosmonauta Valery Polyakov, chì hà passatu 437 ghjorni è 18 ore à bordu di a stazione spaziale russa Mir. U prossimu equipaggiu di rimpiazzà à Rubio è i so culleghi includerà Oleg Kononenko, Nikolai Chub è l'astronauta di a NASA Loral O'Hara, cù Kononenko è Chub chì pianificanu di passà un annu nantu à l'ISS.

