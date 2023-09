L'astronauta di a NASA Frank Rubio, chì detene u record di i Stati Uniti per u più longu tempu cuntinuu passatu in u spaziu, hà da vultà à a Terra u 27 di settembre, cuncludendu una missione chì durò più di un annu à a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). Rubio, inseme cù dui cosmonauti russi, Sergey Prokopyev è Dmitri Petelin, sò stati inizialmente bloccati in orbita bassa per via di una fuga di refrigerante in u so viaghju di casa pianificatu, una capsula Soyuz attraccata à a stazione spaziale, in dicembre 2022.

Per affruntà u prublema, sia a NASA sia l'agenzia spaziale russa Roscosmos allargò a spedizione di l'equipaggiu per sei mesi supplementari. Anu determinatu chì a capsula leaky ùn era micca adatta per purtà l'equipaggiu in casa, postu chì presentava u risicu di surriscaldamentu durante a rientrata in l'atmosfera di a Terra. In u risultatu, l'equipaggiu tornerà à a Terra in una capsula Soyuz di rimpiazzamentu chì hè stata mandata viota.

Duranti a so missione spaziale estesa, Rubio hè stata in cuntattu regulare cù a so famiglia è s'appoghjanu à u so equipaggiu per u sustegnu. Hà enfatizatu l'impurtanza di truvà un equilibriu trà u travagliu è a rilassazione per mantene a so salute mentale. A missione di Rubio, chì hà totalizatu 371 ghjorni consecutivi in ​​u spaziu, hà battu u precedente record americanu stabilitu da l'astronauta Mark Vande Hei in 2021.

Malgradu a guerra in corso Russia-Ucraina è e tensioni geopolitiche, a NASA è Roscosmos anu cuntinuatu i so sforzi di cullaburazione à l'ISS. L'equipaggiu hà pigliatu bè a nutizia di a so missione estesa, è u direttore di u prugramma di a stazione spaziale di a NASA, Joel Montalbano, hà dettu in scherzà a pussibilità di volà in gelato cum'è ricumpensa.

Rubio, un medico, hà dettu ch'ellu ùn averia micca accettatu a missione s'ellu avia saputu chì u mantene fora di a so famiglia per più di un annu. In ogni casu, hà fattu a maiò parte di u so tempu in u spaziu cunducendu ricerca di combustione, participà à studii di salute umana, è tendenu à i pumati spazii cum'è parte di u so esperimentu scientificu favuritu.

Per assistisce à a partenza di Rubio da a stazione spaziale, i telespettatori ponu sintonizà a NASA TV nantu à u situ web di l'agenzia u 27 di settembre. A nave hè prevista per abbandunà a so stazione spaziale à 3:51 am ET, cù a cobertura di l'atterrissimu chì principia à 6 am ET. .

Fonti: NASA, Mashable