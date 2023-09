L'astronauta di a NASA Frank Rubio hà fattu a storia superendu u record di volu spaziale più longu di i Stati Uniti. Attualmente stazionatu in a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS), Rubio hà superatu u record precedente di 355 ghjorni u luni. Rubio hà inizialmente ghjuntu à l'ISS in settembre di l'annu passatu cù dui cosmonauti russi per ciò chì duverebbe esse una missione di rutina di sei mesi.

Tuttavia, a so sughjornu hè stata allargata inaspettatamente dopu chì a so capsula Soyuz hà sperimentatu una fuga di refrigerante mentre era annunziata à a stazione spaziale. In u risultatu, u ritornu di u trio à a Terra, chì hè previstu per u 27 di settembre, serà fattu cù una capsula di sustituzione chì hè stata mandata à l'ISS solu per u viaghju di ritornu.

Quandu Rubio compie a so missione è tocca a Terra, hà passatu un totale di 371 ghjorni in u spaziu, superendu u record precedente stabilitu da Mark Vande Hei. U record unicu di volu spaziale di Vande Hei era di 355 ghjorni. Hè impurtante di nutà chì u record mundiale per u più longu volu spaziale appartene à u cosmonauta russu Valeri Polyakov, chì hà passatu 437 ghjorni à bordu di a stazione spaziale Mir à a mità di l'anni 1990.

U successu di Rubio hè statu ricunnisciutu calorosamente da u capu di a NASA Bill Nelson, chì hà spressu a so admirazione per a dedicazione di Rubio in un missaghju trasmessu à traversu X, cunnisciutu prima Twitter.

Mentre Rubio si prepara à vultà in a Terra, un equipaggiu di rimpiazzamentu custituitu di dui Russi è un americanu hè previstu di lancià da u Kazakistan u venneri è assumerà e rispunsabilità di l'equipaggiu in uscita à l'ISS.

Fonti:

- L'astronauta di a NASA Frank Rubio stabilisce un record di durata di u volu spaziale di i Stati Uniti (fonte micca divulgata)