L'astronauta di a NASA Tracy Caldwell Dyson hè stata annunziata cum'è parte di l'equipaggiu per a missione MS-25 Soyuz, prevista per lancià in marzu 2024. Questu serà u terzu viaghju di Dyson in orbita, è serà unitu da u cosmonauta Roscosmos Oleg Novitskiy è Bielorussia. participant à u volu spaziale Marina Vasilevskaya. A missione hè prevista per durà sei mesi, cù Dyson chì torna à a Terra in u vaghjimu di u 2024.

L'accordu trà a NASA è Roscosmos permette l'equipaggiu integratu, assicurendu chì ci sò membri furmati appropritamenti à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) per u mantenimentu è i camminate spaziali. Fornisce ancu piani di contingenza in casu di prublemi cù a nave spaziale di l'equipaggiu o emergenze chì necessitanu un ritornu anticipatu à a Terra.

L'escursioni spaziali precedenti di Dyson includenu una missione di 12 ghjorni nantu à a navetta spaziale Endeavour's STS-118 in 2007, è ancu un stint di 174 ghjorni cum'è ingegnere di volu per l'Expedition 23/24 in 2010. Hà ancu realizatu trè passeggiate spaziali di contingenza in 2010 per riparà un modulu di pompa fallutu.

Novitskiy, chì hè statu in u spaziu trè volte prima, è Vasilevskaya, chì serà u primu bielorussu in u spaziu, seranu ancu parti di a missione MS-25. Novitskiy hà accumulatu 531 ghjorni in orbita è hà ancu participatu à a ripresa di un filmu spaziale russu chjamatu "U Sfida" nantu à l'ISS in 2021.

L'inclusione di membri di l'equipaggiu di diversi paesi mette in risaltu l'impurtanza di a cullaburazione internaziunale in l'esplorazione spaziale. Cù a NASA è Roscosmos chì cuntinueghjanu a so cullaburazione, a missione hè fatta per avanzà a ricerca scientifica è l'avance nantu à l'ISS.

Fonte: NASA, TASS