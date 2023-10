L'helicopteru Ingenuity stabilisce un novu record di velocità di terra nantu à Marte

L'helicopteru Ingenuity di a NASA hà ottenutu un novu record di velocità in terra durante unu di i so recenti voli nantu à a superficia di Marte. U picculu elicotteru hà righjuntu una vitezza di 22 mph (10 m / s) per una durata di 121 seconde, superendu u so record precedente di 17.8 mph (8 m / s) per 124.18 seconde.

Dapoi u so dispiegamentu in Mars, l'helicopteru Ingenuity hà spintu i limiti di u volu in un altru pianeta. Cù un totale di 62 voli è cuntendu, a NASA aspetta ancu più records da esse battuti in u futuru.

Duranti u so 62nd volu, Ingenuity hà viaghjatu una distanza di 880 piedi in horizontale è hà righjuntu una altitudine massima di 59 piedi. U volu durò 121.1 seconde è hè statu realizatu in una direzzione nord-est.

A missione primaria di Ingenuity hè di catturà l'imaghjini di a superficia marziana è trasmettenu à a sede di a NASA. Queste imaghjini sò poi analizate per identificà ogni opportunità scientifica potenziale è per tracciate un percorsu favurevule per u rover Perseverance, u cumpagnu di l'helicopteru.

I rializazioni rivoluzionarii di Ingenuity in Marte mostranu l'avanzamenti in a tecnulugia aerospaziale è aprenu a strada per l'esplorazione futura di u Pianeta Rossu. Cù ogni volu, a NASA riunisce dati preziosi è insights chì cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza di Marte è u so potenziale per sustene a vita.

Fonti:

- Ingenuity Flight Log di a NASA

- Creditu di l'Image: NASA