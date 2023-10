A NASA Stampa cù Successu 3D è Testa l'ugello di Rocket Engine per Missioni Spaziale Profonda

A NASA hà rializatu una tappa significativa in a fabricazione additiva da a stampa 3D è a prova di successu di una nova bocca di mutore di fucile cum'è parte di u so prughjettu RAMFIRE. RAMFIRE, chì significa Manufacturing Additive Reactive per a Quarta Rivuluzione Industriale, hè finanziatu da a Direzzione di a Missione di Tecnulugia Spaziale (STMD) di a NASA. U prugettu hà per scopu di avanzà a fabricazione additiva è di sviluppà novi sistemi di propulsione per e future missioni spaziali profonde di a NASA.

In cullaburazione cù u sviluppatore di materiale Elementum 3D, l'ingegneri di a NASA da u Marshall Space Flight Center anu creatu un aluminiu saldabile cunnisciutu cum'è A6061-RAM2. Questa variante d'aluminiu pussede e proprietà resistenti à u calore necessarii per l'usu in i motori di cohete. Per stampà 3D l'ugello cum'è una sola pezza, u tempu di fabricazione hè significativamente ridutta cumparatu cù ugelli tradiziunali fabbricati, chì ponu esse bisognu di sin'à 1,000 pezzi uniti individualmente.

A bocca RAMFIRE stampata in 3D incorpora picculi canali interni per rinfriscà a bocca durante l'operazione è impedisce a fusione. A so natura ligera permette a pruduzzione di cumpunenti d'alta resistenza, chì permettenu missioni spaziali profonde chì portanu carichi più pesanti. Questu hè cruciale per l'iniziativa Moon to Mars di a NASA, chì hà u scopu di stabilisce una presenza umana à longu andà nantu à a luna è eventualmente di mandà missioni umane à Marte.

L'ugello RAMFIRE hè statu sottumessu à una rigurosa prova di focu caldu, cumprese diverse cunfigurazioni di carburante, in l'Area di Test Est di Marshall. I testi anu dimustratu chì l'ugello stampatu 3D pò operare efficacemente in ambienti esigenti di u spaziu prufondu è resiste à carichi termichi, strutturali è di pressione. L'ugello hè ancu spartutu cù attori cummirciali è accademichi, cù cumpagnie aerospaziali chì valutanu a nova lega d'aluminiu è u prucessu di stampa 3D per diverse applicazioni.

Stu successu da a NASA mostra l'usu crescente di a fabricazione additiva in a produzzione di cumpunenti di mutori di raquette. Altre cumpagnie, cum'è AMCM è Agile Space Industries, utilizanu ancu e tecnulugia di stampa 3D per fabricà camere di combustione è parti critiche di cohete. Questi avanzamenti in a fabricazione additiva sò cruciali per u futuru di l'esplorazione spaziale è u sviluppu di sistemi di propulsione avanzati.

