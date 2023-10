Un studiu recente realizatu da i circadori di l'Istitutu Max Planck per a Ricerca Polimerica hà fattu luce nantu à a prevalenza di l'anticorpi contr'à u polietilenglicol (PEG) in a pupulazione tedesca. PEG hè una sustanza cumuna utilizata in cusmetichi, alimentariu è medicina. A prisenza d'anticorpi contr'à PEG pò influenzà significativamente l'efficacità di e terapie mediche chì utilizanu nanocarriers.

I circadori anu u scopu di investigà in quantu l'anticorpi contr'à PEG sò digià prisenti in a sucità tedesca è cumu si ponu influenzà l'usu di nanocarriers in trattamenti medichi. L'anticorpi sò tipicamenti pruduciuti da u sistema immune per cumbatte l'infizzioni virali. Tuttavia, hè statu scupertu chì l'anticorpi pò ancu sviluppà contru à PEG, una molécula cù una struttura relativamente simplice.

PEG hè utilizatu in medicina per agisce cum'è un revestimentu protettivu per i trasportatori di droghe nanosized, rinfurzendu u so tempu di circulazione in u sangue. Questu hè particularmente pertinente per u sviluppu di nanocarriers in i terapii di u cancer. Tuttavia, u studiu hà truvatu chì l'anticorpi contr'à PEG si attaccanu à i nanocarriers rivestiti, rendendu visibili à u sistema immune è impediscenu i so effetti terapeutichi.

U squadra di ricerca hà esaminatu più di 500 mostri di sangue pigliati da i pazienti in 2019. Anu scupertu chì l'anticorpi PEG eranu detectable in 83% di i campioni. Curiosamente, a cuncentrazione di sti anticorpi hè stata trovata inversamente proporzionale à l'età di l'individui pruvati, chì suggerenu chì a prevalenza di l'anticorpi pò esse influenzata da l'aumentu recente di l'usu di PEG è a variazione di u sistema immune cù l'età.

I risultati di stu studiu anu implicazioni significativu per i futuri terapii medichi chì utilizanu nanocarriers. I circadori crèdenu chì e terapie ponu esse adattate per cuntà a risposta di u sistema immune à l'anticorpi PEG. Pussibili mudificazioni puderanu include rimpiazzà PEG cù sustanzi alternative o individualizà a quantità di ingredientu attivu secondu a cuncentrazione di l'anticorpu in u sangue di u paziente.

Ulteriori ricerche sò previste per spiegà cumu e terapie nanocarrier ponu esse adattate per superà e sfide presentate da l'anticorpi contr'à PEG. L'obiettivu hè di sviluppà approcci innovatori chì assicuranu a consegna efficace di droghe in trattamenti medichi.

In generale, stu studiu mette in risaltu l'impurtanza di capiscenu a prevalenza è l'impattu di l'anticorpi contr'à PEG in u sviluppu di nanocarriers per i terapii medichi. Affrontendu queste sfide, i circadori ponu migliurà l'efficacità è a sicurezza di i trattamenti basati in nanocarriers è potenzialmente rivoluziona i risultati sanitari.

