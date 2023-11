I ricercatori di l'Istitutu Naziunale di Scienze di i Materiali in Tsukuba, Giappone, anu utilizatu una tecnica innovativa per studià cumu e cellule viventi rispundenu à a pressione meccanica esterna. Appliendu a forza utilizendu sonde nano-sized attraversu a microscopia di forza atomica, i scientisti anu sappiutu cartografia cumu sta forza hè distribuita nantu à a superficia cellulare è in tutta a cellula.

A squadra hà utilizatu machine learning per analizà è mudificà e forze misurate in u studiu. Inoltre, e tecniche di fissazione è di tintura sò state impiegate per valutà l'impattu di a distorsione di forza nantu à e strutture interne di a cellula, in particulare i microtubuli è i filamenti di actina chì formanu u so "scheletru".

E cellule anu a capacità di adattà à diversi stimuli chimichi è meccanichi da u so circondu. U duttore Jun Nakanishi, u capu di u Gruppu di Mechanobiology in l'Istitutu Naziunale per a Scienza di i Materiali, spiega chì per mantene l'integrità di e cellule è a bona salute, e cellule utilizanu miccanismi di feedback rapidi per aghjustà à sti stimuli. In ogni casu, u fallimentu di sta risposta cellulare hè stata ligata à parechje malatie, cumprese a diabetes, a malatia di Parkinson, attacchi di cori è u cancer.

Studi precedenti nantu à e risposte cellulari sò stati limitati per via di e tecniche impiegate, spessu esigenu chì e cellule sò dotate di sensori, restringendu cusì e misure à solu una parte di a risposta. I circadori in stu studiu anu utilizatu in modu innovativu una sonda nanometrica per cartografia a distribuzione di forza in una cellula sana cù una risoluzione nanometrica.

U studiu hà revelatu chì e forze di tensione è di compressione sò distribuite in fibri di actina è microtubuli in a cellula per mantene a so forma, simile à cumu funziunà i pali è e corde in una tenda di campeghju. I circadori anu truvatu ancu chì u nucleu ghjoca un rolu in u contrabilanciamentu di e forze esterne quandu a funzione di e fibre d'actina hè disattivata, enfatizendu l'impurtanza di a struttura interna di u nucleu in a risposta di stress cellulare.

Curiosamente, u studiu hà paragunatu e risposte di e cellule sane à e cellule cancerose. E cellule cancerose anu dimustratu una resilienza più grande à a compressione esterna cumparatu cù e cellule sane è eranu menu probabili di attivà a morte cellulare in risposta.

I risultati ùn solu migliurà a nostra cunniscenza di a meccanica intracellulare cumplessa implicata in a risposta di stress, ma presentanu ancu l'uppurtunità di sviluppà un strumentu diagnosticu per distingue e cellule sane è cancerose basate nantu à a meccanica cellulare. Attualmente, l'uspitali si basanu nantu à a valutazione di e caratteristiche cum'è a dimensione, a forma è a struttura per u diagnosticu di u cancer, chì ùn pò micca sempre furnisce infurmazioni abbastanza.

Dr Han Zhang, ricercatore anzianu di u Gruppu di Microscopia Elettronica in l'Istitutu Naziunale di Scienze di i Materiali, suggerisce chì a misurazione di a distribuzione di forza puderia migliurà significativamente a precisione di diagnostica, furnisce un metudu alternativu per valutà e cundizioni di e cellule.

FAQ

Q: Cumu i circadori anu studiatu e risposte cellulare à a pressione esterna?

A: I circadori anu impiegatu una tecnica chjamata microscopia di forza atomica, chì utilizeghja sonde nano-sized per applicà forza à a superficia di e cellule.

Q: Chì hà revelatu u studiu nantu à a risposta di u stress cellulare?

A: U studiu hà truvatu chì e forze di trazione è di compressione sò distribuite in fibri di actina è microtubuli in a cellula per mantene a so forma.

Q: Cumu e cellule di u cancer sò diffirenti in a so risposta à a compressione esterna?

A: E cellule cancerose anu dimustratu una resistenza più grande à a compressione esterna cumparatu cù e cellule sane è eranu menu probabili di attivà a morte cellulare in risposta.

Q: Cumu sta ricerca puderia influenzà u diagnosticu di u cancer?

A: I risultati suggerenu chì a misurazione di a distribuzione di forza in e cellule puderia furnisce un novu strumentu di diagnosticu per distingue e cellule sane è cancerose, potenzialmente migliurà a precisione di diagnostica.