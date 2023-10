A storia intrecciata di Neanderthal è Homo sapiens: Insights from DNA Analysis

Un studiu recente realizatu da i circadori di l'Università di Ginevra (UNIGE) offre novi insights in a distribuzione di l'ADN di Neanderthal in l'Homo sapiens attuale. U studiu, publicatu in a rivista Science Advances, esplora cumu l'ADN di Neanderthal hè statu distribuitu in u genoma Homo sapiens in u cursu di l'ultimi 40,000 anni.

A ricerca palesa variazioni sottili in a prisenza di l'ADN di Neanderthal in diverse periodi di tempu è regioni geografiche, mette in luce a storia intrecciata di queste duie spezie. Hè cunnisciutu longu chì Neanderthal è Homo sapiens s'incrociavanu, risultatu in circa dui per centu di l'ADN d'origine Neanderthal in i genomi di l'Eurasiasi d'oghje.

Tuttavia, u studiu mostra chì stu percentuale ùn hè micca coherente in tutta l'Eurasia. L'ADN di Neanderthal hè un pocu più abbundante in i genomi asiatichi paragunatu à quelli europei. Una spiegazione hè chì diversi impatti di a selezzione naturale nantu à i geni d'origine di Neanderthal pò avè causatu queste variazioni trà e populazioni asiatiche è europee.

Una altra teoria pruposta da i scientisti UNIGE suggerisce chì i flussi migratori ponu esse un fattore chjave in a distribuzione di l'ADN Neanderthal. Quandu una populazione migrante si mischia cù una populazione lucale, l'ADN di a pupulazione lucale tende à aumentà in proporzione cù a distanza da u puntu d'origine di u gruppu migrante.

Per pruvà sta teoria, i circadori anu utilizatu una basa di dati chì cuntene più di 4,000 40,000 genomi di individui da Eurasia chì datanu di 10,000 5,000 anni. E so scuperte statistiche indicanu chì i cacciatori-raccoglitori di u Paleoliticu europeu avianu una proporzione ligeramente più alta di DNA di Neanderthal in paragunà cù i so omologhi asiatichi. Tuttavia, durante a transizione neolitica (da XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX anni fà), ci hè stata una riduzzione di a proporzione di DNA di Neanderthal in i genomi europei, risultatu in un percentinu pocu più bassu chè in e pupulazioni asiatiche.

L'arrivu di i primi agricultori da l'Anatolia è a regione di l'Egeu durante stu periodu, chì portavanu menu DNA di Neanderthal, hà diluutu più a cuncentrazione di DNA Neanderthal in Europa. Queste scuperte furniscenu insights preziosi nantu à u viaghju evolutivu è u prucessu di hibridazione di sti dui spezie.

In cunclusioni, l'integrazione di a ricerca di u genoma anticu è di e dati archeologichi ci permette di svelà a storia cumplessa di Neanderthals è Homo sapiens. Stu studiu serve com'è riferimentu per studii futuri è pò aiutà à identificà i profili genetichi chì si alluntananu da a media, scopre potenzialmente effetti vantaghji o svantaghji.

Fonti:

- Articulu originale: Science Advances

- Università di Ginevra: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/